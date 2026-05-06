Muere querida actriz de Rebelde

Una vez más la industria de las telenovelas de Televisa se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de una querida actriz que participó en la telenovela juvenil "Rebelde".
La telenovela que fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.
Por medio de redes sociales se confirmó la muerte de la actriz de Televisa, Xóchitl Vigil, quien dio vida a "Rosa Fernández" en la telenovela "Rebelde".
Su personaje fue mamá de Maite Perroni, una de las protagonistas de la exitosa producción de la televisora de San Ángel.
La actriz Xóchitl Vigil falleció a los 73 años de edad.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.
Por medio de redes sociales la cantante, Margarita Batiz, confirmó la muerte de la actriz, Xóchitl Vigil. La intérprete le dio el último adiós a su "querida amiga", pero no brindó más detalles de lo ocurrido.
Horas más tarde el primer actor, César Bono, también informó la muerte de su ex esposa.
Después de que se confirmó la muerte de la actriz, Xóchitl Vigil, los fans de las telenovelas recordaron el trabajo que hizo en la telenovela "Rebelde", donde dio vida a "Rosa Fernández", mamá de "Lupita" (Maite Perroni).
A lo largo de su carrera Xóchitl Vigil destacó por su participación en "Rebelde", "Clase 406", "Mujer, casos de la vida real", "Hogar dulce hogar". En su vida personal estuvo casada con César Bono, con quien procreó a dos hijas.