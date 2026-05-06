Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24/7

El empresario y filántropo Ted Turner, reconocido por revolucionar la industria informativa global, falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó su compañía Turner Enterprises.
El fundador de CNN murió tras varios años enfrentando la demencia con cuerpos de Lewy, una condición neurodegenerativa que deterioró progresivamente su salud.
Figura clave en la historia de los medios, Turner transformó la forma en que el mundo consume noticias al crear el primer canal informativo de transmisión continua las 24 horas, un concepto que en su momento fue considerado arriesgado.
Apodado “Captain Outrageous” y “The Mouth of the South”, el magnate era conocido tanto por su carácter audaz como por su visión empresarial. “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, dijo en una ocasión, reflejando su estilo directo y provocador.
En 1980, Turner lanzó CNN, una propuesta que inicialmente enfrentó escepticismo dentro de la industria y fue incluso ridiculizada como el “Chicken Noodle Network” por sus competidores debido a sus limitados recursos.
Su motivación surgió de una necesidad personal: al trabajar hasta altas horas, no podía seguir los noticieros tradicionales. Así, ideó un modelo en el que el espectador decidiera cuándo informarse, rompiendo con los esquemas establecidos. “Tenía que moverme tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder”, recordó años después. “Ellos no tenían la imaginación”.
El momento decisivo llegó en 1991, durante la Guerra del Golfo, cuando CNN fue la única cadena que transmitió en vivo desde Bagdad bajo bombardeos, posicionándose como una fuente informativa global de referencia.
En 1996, Turner vendió su sistema de radiodifusión a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones. Aunque se le prometió continuidad en la empresa, con el tiempo fue apartado de las decisiones clave. “Cometí un error”, reconoció posteriormente. “El error que cometí fue perder el control de la compañía”. Ese mismo año marcó la irrupción de Fox News bajo el liderazgo de Rupert Murdoch, dando paso a una nueva etapa en la televisión por cable caracterizada por la creciente influencia de la opinión política.
La huella de Turner también se extendió a América Latina, donde el lanzamiento de CNN en Español en 1997 redefinió los estándares del periodismo regional y amplió el acceso a información independiente en contextos de crisis. A través de señales como TNT y TBS, contribuyó además a democratizar el entretenimiento y el deporte internacional, impactando las audiencias y la producción televisiva.
Fuera de los medios, Turner destacó por su labor filantrópica y ambiental. Donó mil millones de dólares a iniciativas de Naciones Unidas, promovió el desarme nuclear y destinó gran parte de sus tierras a la conservación, incluyendo la reintroducción del bisonte en Estados Unidos.
Su compromiso ecológico también se reflejó en la creación de la serie animada Captain Planet, orientada a concienciar sobre la protección del medio ambiente. En el ámbito personal, estuvo casado en tres ocasiones, siendo la más mediática su relación con la actriz Jane Fonda. Le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.