Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24/7

En 1996, Turner vendió su sistema de radiodifusión a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones. Aunque se le prometió continuidad en la empresa, con el tiempo fue apartado de las decisiones clave. “Cometí un error”, reconoció posteriormente. “El error que cometí fue perder el control de la compañía”. Ese mismo año marcó la irrupción de Fox News bajo el liderazgo de Rupert Murdoch, dando paso a una nueva etapa en la televisión por cable caracterizada por la creciente influencia de la opinión política.