¿Recuerdan esto? La esposa de Gene Hackman murió por hantavirus, enfermedad que tiene varado a un crucero

El hantavirus está copando titulares después de que se detectaran en el crucero MV Hondius siete casos. Sin embargo, hace un año ya se habló de esta infección respiratoria, y es que fue la causa de la muerte de Betsy Arakawa, esposa del reconocido actor de Hollywood, Gene Hackman.
En el buque, que partió del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril y se dirigía a Cabo Verde, para terminar en Canarias, van unas 150 personas. El hantavirus es una infección respiratoria que afecta a roedores, pero que puede dar el salto a humanos, como ha sido este caso, en el que se han infectado siete personas del crucero, de las cuales tres han fallecido y una está grave.
También fue el caso de Betsy Arakawa, esposa del actor estadounidense Gene Hackman, que falleció a los 65 años en su casa alrededor del 12 de febrero de 2025 a causa del hantavirus.
El Departamento de Salud de Nuevo México (EEUU) encontró, un mes después de la muerte, múltiples roedores muertos y nidos en varias dependencias de la vivienda, así como heces de estos animales, principal foco de contagio de esta infección respiratoria.
El médico forense estatal concluyó que Arakawa, de 65 años, falleció a causa de hantavirus, que puede causar síntomas parecidos a los de la gripe antes de progresar como una enfermedad respiratoria, así como insuficiencia cardíaca y pulmonar.
Por su parte, Gene Hackman, quien padecía alzhéimer, pasó una semana más en la casa conviviendo con el cadáver de su esposa antes de fallecer el 18 de febrero a los 95 años por una enfermedad cardíaca.
La muerte de Gene Hackman y su esposa conmovió a la comunidad artística, pues el actor y la pianista estaban muertos desde hace varios días cuando fueron encontrados por las autoridades en su residencia, lo cual indicaba una gran soledad y abandono por parte de sus familiares.
Pero el abandono de lapareja siguió incluso varias semanas después de que se encontraran sus cadáveres. Y es que a un mes de la noticia, se supo que los cuerpos de la pareja aún no habían sido reclamados en la morgue, según confirmó el famoso portal de espectáculos TMZ.
Según informaron medios estadounidenses en aquel entonces, los hijos de Gene habrían guardado rencor a su padre durante años. Y es que Gene Hackman dejó fuera de su testamento a sus hijos, con quienes tenía una difícil y distanciada relación, dejando toda su fortuna a su compañera de vida, Betsy Arakawa, quien era 30 años menor que el actor.
Ante la muerte de la pianista, se supo que la Justicia contempló que una opción sea donar la cuantiosa herencia de 90 millones de dólares a la beneficencia. Sin embargo, actualmente los hijos del actor se encuentran en una batalla legal para obtener el dinero.