¿Recuerdan esto? La esposa de Gene Hackman murió por hantavirus, enfermedad que tiene varado a un crucero

En el buque, que partió del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril y se dirigía a Cabo Verde, para terminar en Canarias, van unas 150 personas. El hantavirus es una infección respiratoria que afecta a roedores, pero que puede dar el salto a humanos, como ha sido este caso, en el que se han infectado siete personas del crucero, de las cuales tres han fallecido y una está grave.