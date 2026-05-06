Calidad del aire en San Pedro Sula: así se encuentran los niveles actuales

San Pedro Sula, Honduras

La calidad del aire en la capital industrial se mantiene actualmente en niveles considerados “buenos”, según monitoreos recientes de la plataforma IQAir.

De acuerdo con estos reportes, el índice de Calidad del Aire (ICA/AQI) se ha ubicado en rangos cercanos a 22–50 puntos, lo que significa que el aire es generalmente aceptable para la población y no representa riesgos significativos para la salud en condiciones normales.

El contaminante más relevante en la ciudad son las partículas finas PM2.5, generadas principalmente por el tráfico vehicular, la actividad industrial y la quema de combustibles y residuos.