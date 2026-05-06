Calidad del aire en San Pedro Sula: así se encuentran los niveles actuales

La calidad del aire en la capital industrial se mantiene actualmente en niveles considerados “buenos”, según monitoreos recientes de la plataforma IQAir.
De acuerdo con estos reportes, el índice de Calidad del Aire (ICA/AQI) se ha ubicado en rangos cercanos a 22–50 puntos, lo que significa que el aire es generalmente aceptable para la población y no representa riesgos significativos para la salud en condiciones normales.
El contaminante más relevante en la ciudad son las partículas finas PM2.5, generadas principalmente por el tráfico vehicular, la actividad industrial y la quema de combustibles y residuos.
En días recientes, las concentraciones se han mantenido en niveles bajos, alrededor de 4 a 8 µg/m³, lo que se considera dentro de parámetros aceptables según estándares internacionales.
Aunque el aire se clasifica como “bueno”, la calidad puede variar durante el día, llegando en algunos momentos a niveles “moderados”, debido al aumento del tráfico en horas pico, condiciones climáticas y acumulación temporal de contaminantes.
Calidad del aire en Tegucigalpa
Los datos indican que el Índice de Calidad del Aire se sitúa en torno a los 52 puntos, lo que clasifica la calidad del aire en la categoría “moderada”.
En este nivel, el aire no representa un riesgo significativo para la población en general; sin embargo, puede generar molestias en personas sensibles, como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.
En estas condiciones de calidad del aire, la población en general puede realizar sus actividades cotidianas al aire libre sin mayores restricciones. Sin embargo, las personas que padecen asma u otros problemas respiratorios podrían experimentar molestias leves, especialmente durante exposiciones prolongadas.
Por ello, se recomienda precaución al realizar actividades físicas intensas en exteriores, ya que el esfuerzo puede aumentar la inhalación de contaminantes y provocar incomodidad en personas sensibles.