Gobierno y FAO refuerzan acciones frente a la sequía y seguridad alimentaria

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) avanzan en una agenda conjunta orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, enfrentar los efectos de la sequía y mejorar la producción agrícola en el país. Juan Carlos García, secretario de la Presidencia, sostuvo este martes una reunión en Casa Presidencial con una delegación de la FAO, encabezada por René Orellana Halkyer, subdirector general y director regional del organismo internacional.

En el encuentro también participaron Dina López, oficial regional de programas, y Fátima Espinal, representante residente de la FAO en Honduras. Durante la reunión, las partes abordaron líneas de cooperación técnica vinculadas a la producción de alimentos, la atención a pequeños y medianos productores y la implementación de mecanismos para responder de manera anticipada a los impactos climáticos.

Uno de los temas centrales fue la sequía, un fenómeno que afecta directamente la disponibilidad de agua, los cultivos y la capacidad productiva en zonas vulnerables del país. La FAO destacó su acompañamiento a Honduras en áreas como alimentación escolar, sistemas de alerta temprana, acciones de anticipación ante sequías, la Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC) y el sector forestal, así como la actualización de la Ley de Agricultura Familiar. Estas herramientas buscan mejorar la planificación productiva, identificar zonas de riesgo climático y reducir el impacto de fenómenos extremos sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria forma parte de las prioridades del plan de Gobierno. El presidente Nasry Asfura ha planteado la visión de “volver al campo” para recuperar la producción nacional, apoyar a los productores y avanzar hacia una mayor autosuficiencia en alimentos básicos.