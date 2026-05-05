Enee reduce a 15 días el plazo para pagar el recibo de energía eléctrica

TEGUCIGALPA

De acuerdo con el comunicado, a partir de ahora los abonados deberán cancelar su recibo dentro de un período máximo de quince días, contados desde la fecha de entrega de la factura, la cual podrá ser verificada directamente en el documento emitido.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció este martes un ajuste en el plazo para el pago de la factura del servicio eléctrico, medida que entrará en vigencia a partir de este mes de mayo de 2026 y que impactará a todos los usuarios a nivel nacional.

La estatal explicó que esta modificación responde a la necesidad de mejorar la organización en los procesos de facturación y recaudación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico en el país.

Asimismo, la Enee destacó que la medida busca optimizar la gestión interna y fortalecer la eficiencia en la recuperación de ingresos, un aspecto clave para el funcionamiento del sistema energético nacional.

En ese sentido, la institución hizo un llamado a la población a mantenerse al día con sus pagos para evitar recargos adicionales o eventuales interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

El ente estatal también reiteró que el cumplimiento oportuno de las obligaciones por parte de los usuarios contribuye directamente a la estabilidad del servicio en los hogares hondureños.

La Enee indicó que los ciudadanos pueden obtener más información a través de sus canales oficiales, donde se brindarán detalles adicionales sobre la implementación de este nuevo plazo de pago.