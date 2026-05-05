Expareja de la empresaria Nancy Hernández podría entregarse a las autoridades

Comayagua, Honduras.

Fuentes cercanas a Edwin Alonso Flores Caballero, expareja de la empresaria Nancy Hernández, informaron este martes que podría entregarse de manera voluntaria a las autoridades policiales en las próximas horas.

Flores Caballero, sospechoso por la muerte de Hernández, se presentaría con el objetivo de enfrentar la justicia por los hechos ocurridos el pasado sábado 2 de mayo.

Hasta el momento, la información se maneja de forma preliminar y se espera confirmación oficial por parte de las autoridades competentes.

El caso se remonta a la noche del pasado sábado en el municipio de La Libertad, Comayagua, donde la joven empresaria, de 37 años, fue asesinada en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita.