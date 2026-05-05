Expareja de la empresaria Nancy Hernández podría entregarse a las autoridades

Fuentes cercanas a Edwin Alonso Flores Caballero, expareja de la empresaria Nancy Hernández, informaron este martes que podría entregarse de manera voluntaria a las autoridades policiales en las próximas horas.
Flores Caballero, sospechoso por la muerte de Hernández, se presentaría con el objetivo de enfrentar la justicia por los hechos ocurridos el pasado sábado 2 de mayo.
Hasta el momento, la información se maneja de forma preliminar y se espera confirmación oficial por parte de las autoridades competentes.
El caso se remonta a la noche del pasado sábado en el municipio de La Libertad, Comayagua, donde la joven empresaria, de 37 años, fue asesinada en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita.
Según detalló Marco Antonio López, portavoz de la Policía en Comayagua, “el hombre, enojado, le disparó a la mujer”, en un hecho que ocurrió mientras la víctima compartía con sus tres hijos menores de edad.
De acuerdo con López, Nancy Hernández se encontraba en el lugar como invitada de honor, ubicada en un extremo del establecimiento, mientras su expareja permanecía en otra área consumiendo bebidas alcohólicas.
El funcionario indicó que el sospechoso es el padre de los menores y que habría regresado recientemente al país tras residir en Estados Unidos, además de señalar que la relación de pareja había finalizado aproximadamente un año antes del crimen.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras se espera una confirmación oficial sobre la posible entrega voluntaria del principal implicado en el caso.