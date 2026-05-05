¿Por qué subieron los boletos y qué aerolíneas bajo costo quedan?

Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, explicó a LA PRENSA que hubo un periodo en que la aerolínea ofrecía boletos entre 100 y 200 dólares; sin embargo, esto cambió en los últimos años debido a su situación financiera. “Ya no estaban compitiendo como antes. En los últimos dos años, los precios subieron y podían encontrarse boletos entre 300 y hasta 1,000 dólares, dependiendo de la ruta”, señaló López.