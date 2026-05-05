¿Por qué subieron los boletos y qué aerolíneas bajo costo quedan?

Con el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense de ultra bajo costo Spirit Airlines, los hondureños perdieron tarifas económicas de boletos aéreos para viajar a ciudades como Fort Lauderdale, Orlando, Houston y Nueva Orleans.
La aerolínea Spirit ofrecía vuelos nocturnos que permitían a los viajeros, sobre todo a quienes viajaban por encomiendas o negocios desplazarse un fin de semana con tarifas bajas. “Volar un viernes y llegar el lunes sin tener que comprometer mucho dinero”, explicó un agente de agencia de viajes.
Las tarifas de los vuelos que operaba la aerolínea oscilaban entre 250 y 350 dólares en promedio. Actualmente, se encuentran entre 700 y 800 dólares, e incluso algunos alcanzan los 1,000 dólares. Esto responde a varias causas y reduce las posibilidades de viajar para muchos hondureños. Entre los factores figuran el aumento de los combustibles y la disminución en el tráfico de viajeros; a menor demanda, mayores costos, aseguran expertos.
En Honduras, la aerolínea tenía 19 años de operaciones. Llegó a contar con 28 frecuencias semanales, pero posteriormente se redujo a siete desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. En el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, pasó de tener 17 frecuencias entre Houston, Fort Lauderdale y Nueva Orleans a solo tres semanales.
Solo el Villeda Morales dejará de percibir, en promedio, 7,549,968.27 dólares al año (unos L200.9 millones) en concepto de servicios aeroportuarios, tasas y arrendamiento tras la salida de Spirit. Uno de los mejores años fue 2024, cuando se registraron 140,131 pasajeros viajando con la aerolínea; sin embargo, en 2025 la cifra se redujo a 102,574, lo que representa una disminución del 26%.
De acuerdo con las proyecciones, solo en 2026 dejarán de atenderse más de 90,800 pasajeros en rutas hacia Fort Lauderdale, Orlando, Houston y New Orleans, tras el cierre de operaciones de Spirit en estos destinos, siendo Fort Lauderdale la de mayor demanda. Entre los aeropuertos de Palmerola y Ramón Villeda Morales, el tráfico de Spirit en 2025 superó los 195,939 pasajeros.
Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, explicó a LA PRENSA que hubo un periodo en que la aerolínea ofrecía boletos entre 100 y 200 dólares; sin embargo, esto cambió en los últimos años debido a su situación financiera. “Ya no estaban compitiendo como antes. En los últimos dos años, los precios subieron y podían encontrarse boletos entre 300 y hasta 1,000 dólares, dependiendo de la ruta”, señaló López.
Las aerolíneas de bajo costo que operan en el Villeda Morales son JetBlue que comenzó a operar en Honduras el 12 de junio de 2025, con un servicio diario directo desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. La ruta es operada con aviones Airbus A320, conectando el noreste de Estados Unidos con la zona norte de Honduras.
JetBlue ha operado rutas a Nueva York y Fort Lauderdale; sin embargo, este mes de mayo dejará de volar diariamente a Nueva York y mantendrá únicamente la ruta a Fort Lauderdale, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingo.
Por su parte, Frontier Airlines también de bajo costo, comenzó operaciones en San Pedro Sula (SPS) a mediados de 2025, con su ruta directa desde Atlanta (ATL), operando martes, jueves y domingos en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.
Además, a partir de diciembre de 2025, la aerolínea expandió rutas hacia destinos como Miami. Actualmente, Frontier cuenta con tres vuelos semanales a Atlanta, uno a Miami, tres a Orlando y uno los sábados a Houston. De acuerdo con autoridades, en junio se renovarán estas operaciones, algunas de las cuales habían sido suspendidas temporalmente. Con la salida de Spirit, el Aeropuerto Internacional Palmerola en Comayagua se queda sin aerolínea de bajo costo.
En este nuevo escenario, los viajeros deberán planificar con mayor anticipación y comparar opciones, ya que, aunque aún operan aerolíneas de bajo costo como Frontier y JetBlue, la salida de Spirit redujo significativamente la competencia y las tarifas más accesibles en el mercado aéreo hondureño.