Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles seis de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 6 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán, La Ceiba y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, el corte está previsto de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La suspensión alcanzará comunidades como Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiquence, La Nueva Coyolar, La Estrella, Volcancitos, Las Piedrecitas y Las Minas, así como sectores aledaños.
Para los municipios de Yuscarán, Morocelí y zonas cercanas, la interrupción se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Entre los puntos afectados figuran Las Mesas, el Batallón de Las Mesas, Guayabillas, Maderas del Bosque, el desvío hacia la aldea SOS Guadalajara, Empalme de Yuscarán, Ojo de Agua, el desvío a la Villa de San Francisco, el kilómetro 2 de Yuscarán, Rancho Quemado y Oropolí, además de comunidades vecinas.
Asimismo, en el sector de El Porvenir, la interrupción será exclusiva para el circuito de generación Tres Valles y se mantendrá de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En tanto, en los municipios de Talanga, Villa de San Francisco y San Juan de Flores, en el departamento de Francisco Morazán, los trabajos se realizarán también de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Las zonas afectadas incluyen comunidades como San Juancito, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Cofradía, Yamaguare, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, el centro Carbonera, aldea Loma Pelada, además de sectores aledaños a la carretera que conduce de San Juan de Flores hacia Talanga, incluyendo Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Piedra y Arena y comunidades cercanas.
Mientras tanto, en Choloma, la interrupción está prevista de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., comprendiendo las aldeas La Lechuga, La Davis y el sector conocido como La Waler.
Para el municipio de Villanueva y el sector de San Manuel, el racionamiento se ejecutará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. La medida alcanzará a numerosas colonias, entre ellas Victoria, Gracias a Dios, Villa Linda en sus diferentes etapas, Municipal, Ideal, Santa Marta, Santa María, La Unión, Buena Fe, El Paraíso, Santa Carmen, Fuerzas Unidas, San Juan de Buena Vista, Palmeras, Flor del Campo, San Ramón 2, 21 de Abril, Guadalupe López y Colinas de Canadá. En San Manuel también se verán afectadas colonias como Santa Fe, Valle Verde, Brisas del Plan, Lomas del Guanacaste, Melisa, Tacamiches y Real del Campo, así como aldeas y fincas del sector.
En el occidente del país, específicamente en los municipios de Sinuapa, Santa Fe y Concepción, en el departamento de Ocotepeque, los cortes se desarrollarán en el mismo horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. En estas zonas se incluyen barrios y colonias como Montefresco, El Edén, Brisas de Lempa y Prados, además de los cascos urbanos y aldeas aledañas como Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete, San José, Santa Anita, Tulas y San Cayetano, así como el sector del generador Río Frío y la frontera de Agua Caliente.
Finalmente, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, las interrupciones serán de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde e incluirán una extensa lista de colonias, barrios, aldeas y puntos de referencia tanto en el casco urbano como en la cuenca del río Cangrejal. Entre los sectores afectados figuran San Isidro, Alameda, Los Laureles, Casa Blanca, Los Bomberos, Nueva Esperanza, Lempira, Herrero, San Judas, Azcona, San José, Murcia, La Margarita, Suyapa, Canelas, Las Mercedes, El Toronjal, además de centros comerciales, hospitales y el tramo de la carretera CA-13 desde la zona de Cangrejal hasta las cercanías del Hotel Emperador.
Otros sectores de los municipios de La Ceiba y Jutiapa, tendrán cortes en un horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, afectando colonias y residenciales como El Roble, Los Doctores, Villa Mayte, Quinta Los Laureles, Monte Carlo, Monte Real, Monte Verde, Los Olivos, Andalucía, La Villa, La Gloria, San Jorge y Vistas de Satuyé, así como aldeas y comunidades entre ellas Satuyé, Boca Vieja, Perú, Río María, Piedra Pintada, Corozal, Cuyamel, Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán, Quebrada Grande, Agua Dulce y Cacao; además de una extensa lista de aldeas del municipio de Jutiapa como Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tómala, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón y Lucinda, incluyendo también puntos de referencia como el Hotel Palma Real, el generador La Gloria y el Hospital Loma de Luz, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que duren las labores.