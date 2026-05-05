Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles seis de mayo

Otros sectores de los municipios de La Ceiba y Jutiapa, tendrán cortes en un horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, afectando colonias y residenciales como El Roble, Los Doctores, Villa Mayte, Quinta Los Laureles, Monte Carlo, Monte Real, Monte Verde, Los Olivos, Andalucía, La Villa, La Gloria, San Jorge y Vistas de Satuyé, así como aldeas y comunidades entre ellas Satuyé, Boca Vieja, Perú, Río María, Piedra Pintada, Corozal, Cuyamel, Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán, Quebrada Grande, Agua Dulce y Cacao; además de una extensa lista de aldeas del municipio de Jutiapa como Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tómala, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón y Lucinda, incluyendo también puntos de referencia como el Hotel Palma Real, el generador La Gloria y el Hospital Loma de Luz, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que duren las labores.