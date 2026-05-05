Difícil momento para Shakira: la salud de su padre la pone en alerta

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, generó preocupación en las horas previas al multitudinario concierto que la cantante ofreció en las playas de Copacabana, Brasil.
El hombre, de 94 años, sufrió una isquemia durante la mañana del día del evento, lo que obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
De acuerdo con información revelada por la revista ¡Hola!, se conoció que tras casi 24 horas bajo vigilancia médica, William Mebarak pudo ser trasladado de la UCI a una habitación bajo estricta observación médica.
Esta mejoría brindó cierto alivio, aunque la inquietud persistía mientras Shakira se preparaba para cumplir con su compromiso profesional en Brasil.
La noticia sobre el estado de salud de su padre llegó a pocas horas de su salida al escenario, lo que provocó un retraso en el inicio del espectáculo en la playa de Copacabana.
A pesar de la tensión, la cantante decidió mantener su participación y dedicar el concierto a su público.
William Mebarak ha atravesado otros episodios delicados en los últimos años.
En 2022, fue hospitalizado tras una caída, y en 2023 se sometió a una intervención por hidrocefalia. Shakira ha manifestado públicamente la fortaleza de su padre frente a estos desafíos de salud.
De acuerdo con el medio citado inicialmente, el entorno familiar aclaró que, a pesar de los rumores sobre su estado, William estaba en casa antes de este último episodio, recibiendo cuidados propios de su edad.
La reciente isquemia obligó a su hospitalización y mantuvo en vilo a la familia en una de las noches más señaladas en la carrera de la cantante.