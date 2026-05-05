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Difícil momento para Shakira: la salud de su padre la pone en alerta

De acuerdo a medios de comunicación, el padre de la cantante barranquillera estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos

Difícil momento para Shakira: la salud de su padre la pone en alerta
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La salud de William Mebarak, padre de Shakira, generó preocupación en las horas previas al multitudinario concierto que la cantante ofreció en las playas de Copacabana, Brasil.
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El hombre, de 94 años, sufrió una isquemia durante la mañana del día del evento, lo que obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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De acuerdo con información revelada por la revista ¡Hola!, se conoció que tras casi 24 horas bajo vigilancia médica, William Mebarak pudo ser trasladado de la UCI a una habitación bajo estricta observación médica.
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Esta mejoría brindó cierto alivio, aunque la inquietud persistía mientras Shakira se preparaba para cumplir con su compromiso profesional en Brasil.
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La noticia sobre el estado de salud de su padre llegó a pocas horas de su salida al escenario, lo que provocó un retraso en el inicio del espectáculo en la playa de Copacabana.
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A pesar de la tensión, la cantante decidió mantener su participación y dedicar el concierto a su público.
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William Mebarak ha atravesado otros episodios delicados en los últimos años.

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En 2022, fue hospitalizado tras una caída, y en 2023 se sometió a una intervención por hidrocefalia. Shakira ha manifestado públicamente la fortaleza de su padre frente a estos desafíos de salud.
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De acuerdo con el medio citado inicialmente, el entorno familiar aclaró que, a pesar de los rumores sobre su estado, William estaba en casa antes de este último episodio, recibiendo cuidados propios de su edad.
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La reciente isquemia obligó a su hospitalización y mantuvo en vilo a la familia en una de las noches más señaladas en la carrera de la cantante.
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