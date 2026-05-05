¿Ahogado en deudas? Empieza con estos pasos claros

San Pedro Sula, Honduras

Salir de deudas es un proceso que requiere orden, disciplina y compromiso. No ocurre de la noche a la mañana, pero con una estrategia clara es posible recuperar la estabilidad financiera. El primer paso es entender que existen deudas convenientes y deudas innecesarias. Por ello, es importante actuar con responsabilidad y no comprometerse más allá de los ingresos disponibles. Evitar el sobreendeudamiento es clave, ya que puede generar una carga financiera difícil de manejar.

Tener claridad sobre tus ingresos es fundamental. Saber cuánto ganas te permitirá definir cuánto puedes destinar al pago de deudas sin afectar tus necesidades básicas. También es necesario diseñar un plan o estrategia y asumir el compromiso de cumplirlo. El economista Elfren Matute manifestó que "la educación financiera juega un papel esencial en este proceso. Comprender cómo funciona el dinero ayuda a tomar mejores decisiones y a evitar errores futuros. Cuanto mayor sea el conocimiento, mayor será el control sobre las finanzas personales." Como parte de la estrategia, puedes considerar la consolidación de deudas. Esta opción permite agrupar varias obligaciones en una sola, facilitando el pago mediante cuotas mensuales más manejables. Debe hacerse con responsabilidad y planificación. También es importante reconocer que las deudas pueden generar estrés. Por ello, se recomienda contar con ahorros y evitar sobrecargar el presupuesto mensual. Mantener un fondo, aunque sea pequeño, puede brindar mayor tranquilidad.

Otro paso clave es evitar endeudarte nuevamente. Antes de adquirir una nueva deuda, busca alternativas y analiza si realmente es necesaria. No todas las compras justifican un compromiso financiero. Debes tener un presupuesto claro, llevarlo a la práctica y cumplir con tus obligaciones. “Reducir gastos innecesarios y priorizar lo importante te ayudará a avanzar más rápido”, dijo el economista.