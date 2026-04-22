Roberto Contreras inaugura obras y se le olvida que debe pagarlas

San Pedro Sula, Honduras

Mientras el alcalde Roberto Contreras asegura que las obras que se construyen en la ciudad se ejecutan con fondos propios, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) recuerda que aún existen proyectos pendientes de pago, varios de ellos inaugurados durante su primera gestión. El edil inauguró en su primera administración obras iniciadas en la gestión de Armando Calidonio. Entre ellas figura el macrodistrito de salud de Cofradía, inaugurado el 3 de mayo de 2023, con un costo de L43,569,657.06 más la supervisión a un costo L1,952,830.00. También se incluyen dos proyectos de pavimentación en la 27 calle y el bordo del Río Santa Ana, que suman unos 30 millones de lempiras. En estos casos se han presentado reclamos administrativos que aún no han sido resueltos. Además, continúa pendiente un remanente por puente Linda Coello y otros proyectos que el alcalde Roberto Contreras ha destacado en sus redes sociales, donde también ha realizado eventos de inauguración. En los cabildos de rendición de cuentas, el edil presenta a los sampedranos los logros en infraestructura y salud, entre ellos el macrodistrito de Cofradía, el cual brinda atención en distintas especialidades. Se trata de un proyecto relevante en materia de salud que beneficia a miles de personas de Cofradía, El Merendón y zonas aledañas. Sin embargo, según el sector construcción, la obra no ha sido cancelada a la empresa que la edificó.

Con firmeza y apoyo a su gremio

La denuncia fue realizada por Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO, quien afirmó que varias constructoras que han ejecutado proyectos municipales han interpuesto reclamos administrativos por incumplimiento de pagos. En el caso de el macrodistrito de Cofradía la constructora presentó un reclamo administrativo de pago pendiente en mora por obras ejecutadas y no pagadas por una cuantía de L8,023,819.60 según consta en actas de recepción. “Como presidente de la CHICO y como ciudadano, creo que estamos en un momento clave para que la ciudad crezca y se desarrolle de manera ordenada y planificada, porque tiene el potencial de consolidarse como la capital industrial de Centroamérica. Pero para lograrlo necesitamos decisiones firmes, planificación técnica y ejecución eficiente de obras”, manifestó Martínez. El dirigente de la organización agregó que el sector construcción está listo para aportar, pero requiere reglas claras, agilidad en los procesos y una visión de ciudad. “Un tema sensible para que el desarrollo no se detenga es el cumplimiento en los pagos a las empresas constructoras. Cuando hay atrasos, se afecta la ejecución de proyectos, el empleo y la confianza en la inversión”, señaló. Martínez indicó que este aspecto debe manejarse con responsabilidad y transparencia. Citó como ejemplo el macrodistrito de Cofradía, licitado durante la administración de Calidonio e inaugurado en la primera gestión de Contreras, sin que hasta la fecha haya sido pagado en su totalidad.

“Son varias empresas las que están pendientes de pago en la alcaldía y han llegado a las oficinas de la CHICO en busca de respaldo. Algunas están recurriendo a reclamos administrativos, ya que enfrentan dificultades pese a que los proyectos fueron entregados e inaugurados”, expresó.

Añadió que existía la expectativa de que con los ingresos de enero la municipalidad se pusiera al día, debido a una aparente buena recaudación y a la aprobación de nuevos proyectos millonarios. Sin embargo, los pagos no se realizaron. También mencionó que, según información pública, en agosto de 2025 la alcaldía reportaba más de mil millones de lempiras en caja. Martínez indicó que la CHICO y la empresa constructora del macrodistrito están a la espera de que la Corporación Municipal conozca el dictamen sobre el reclamo administrativo, con el fin de evitar una demanda judicial.

Llamado a honrar deudas

Por su parte, César García, presidente regional de la CHICO, hizo un llamado a las autoridades municipales para que honren los pagos pendientes, recordando que todo proyecto licitado debe contar con respaldo presupuestario. “Hemos visto cómo la municipalidad ha recepcionado e inaugurado proyectos que aún no han sido pagados. Hay constructoras afiliadas que enfrentan problemas por esta situación y en los próximos días se dará a conocer un informe sobre el monto total adeudado por la municipalidad de San Pedro Sula”, afirmó García. El dirigente reiteró la importancia de revisar los contratos y cumplir con las obligaciones, ya que estos proyectos dinamizan la economía. Sin embargo, lamentó que actualmente varias empresas se encuentren en mora, lo que, a su juicio, evidencia la falta de una visión integral de desarrollo urbano y planificación en la ciudad.