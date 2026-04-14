Roberto Contreras se declara impotente ante la crisis de la basura en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La crisis de la basura en la capital industrial sigue y el megaoperativo en marcha no ha dado los resultados esperados superando la capacidad de respuesta de las autoridades municipales. Tras múltiples denuncias ciudadanas, la alcaldía, en conjunto con la empresa Sulambiente, inició la campaña “Ciudad Limpia”, que cumple ya seis días. Aunque el megaoperativo intervino varios puntos críticos, los resultados no son los esperados: algunos sectores permanecen parcialmente limpios, otros volvieron a acumular desechos y, en muchas zonas, el problema persiste porque la recolección no se normaliza. El operativo comenzó con un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos. Se atendieron los puntos más críticos con la movilización de empleados municipales de distintos departamentos, pese a que los sampedranos ya pagan tasas por el servicio de recolección.

Impotencia y frustración

Ayer en un video el alcalde Roberto Contreras se declaró impotente ante la situación en una clara aceptación que la crisis por desechos sólidos se le fue de las manos. “Estoy decepcionado, estoy frustrado movimos cerca de 1200 empleados municipales y se recogieron más de 11 mil toneladas de basura en ciertos lugares de la ciudad y acabo de recibir un reporte donde me dicen que todos los lugares que limpiamos están igual que antes del operativo". Contreras sigue diciendo que entonces en vano es el esfuerzo de que nosotros recojamos la basura y que Sulambiente de el servicio de recolección, cuando ya ud tiene la mala costumbre de botar la basura donde le dé la gana, aseguró. Usando un pódium con el logo municipal y desde el icónico salón consistorial se declaró impotente ante la situación. “La administración se declara impotente de poder resolver el problema de la basura a todos los sampedranos porque no es problema de tirar la basura es un problema de educación pueden venir mil camiones a recoger la basura y en tres días está sucio de nuevo”, detalló. En el mensaje que publicó en sus redes declaró un fracaso total el proceso de limpieza en esta ciudad porque los malos sampedranos lo único que quieren es ver la ciudad apestosa y llena de basura por todos lados. “Que vergüenza realmente una semana en la que nos hemos asoleados y la ciudad está igual. Dios nos libre de todos los cerdos que viven en SPS”, reiteró el alcalde.

La frustración también es compartida por ciudadanos, quienes señalan fallas en la recolección. En barrios y colonias, aseguran, el servicio no es constante, mientras que la Dirección de Servicios Especializados (Dirsee) no habría ejercido una supervisión oportuna para evitar llegar a la crisis. Además, usuarios reportan limitaciones para comentar en las redes sociales del alcalde, donde solo se permite reaccionar o compartir publicaciones.

Toneladas de basura

Según los informes municipales el programa “Ciudad Limpia” busca, además de recolectar desechos, recuperar espacios públicos. En sus primeras 48 horas, funcionarios destacaron resultados positivos; sin embargo, con el paso de los días, estos no se han sostenido. También se realizaron jornadas de limpieza en mercados, donde se recolectaron más de 20 toneladas de desechos sólidos, aunque estos espacios han vuelto a presentar acumulación de basura. Carlos Maradiaga, ciudadano sampedrano, cuestionó las declaraciones del alcalde. “Sabemos que hay problemas en muchos sectores por la recolección y lo importante es que así como publicitan otras cosas deben de montar una buena campaña de concientización y la concesionaria publicar por diversos medios las frecuencias”, afirmó. Por su parte, Francisca Murillo, residente en Barandillas, señaló la necesidad de retomar programas educativos y fortalecer la supervisión. “Antes a las escuelas acudían a dar charlas y muchas empresas se involucraban, pero también es necesario que las autoridades municipales supervisen más a la concesionaria porque esto no es nuevo y se paga un servicio”, expresó.