Ana Paola Hall anuncia “hecho histórico” que sacudirá a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este viernes la realización de una actividad que calificó como “histórica” y que, según afirmó, tendrá un fuerte impacto en el país.

Ana Paola Hall aseguró que el proceso está relacionado con acciones que, según su versión, intentaron afectar la democracia y obstaculizar la declaratoria de resultados electorales, y que todo ello “está debidamente documentado”.

“Estamos preparando algo que por ahora no puedo dar tantos detalles, pero sí quiero anunciar que próximamente van a tener conocimiento de una actividad histórica en el país”, expresó la funcionaria.