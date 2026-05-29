Ana Paola Hall anuncia “hecho histórico” que sacudirá a Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este viernes la realización de una actividad que calificó como “histórica” y que, según afirmó, tendrá un fuerte impacto en el país.
Ana Paola Hall aseguró que el proceso está relacionado con acciones que, según su versión, intentaron afectar la democracia y obstaculizar la declaratoria de resultados electorales, y que todo ello “está debidamente documentado”.
“Estamos preparando algo que por ahora no puedo dar tantos detalles, pero sí quiero anunciar que próximamente van a tener conocimiento de una actividad histórica en el país”, expresó la funcionaria.
La consejera señaló que existen sectores que han realizado ataques y desinformación a través de redes sociales, pero afirmó que estos no cuentan con respaldo en hechos verificables.
“Pueden hacer todos los ataques en TikTok, pueden montar todas esas novelas de mal gusto... pero los hechos objetivos no los tienen”, dijo.
Hall agregó que el CNE no responderá con “relatos” sino con documentación oficial y resultados de procesos electorales recientes, incluyendo las elecciones primarias y generales de 2025.
Finalmente, anticipó que en los próximos días se convocará a una actividad pública en la que, aseguró, se presentará información relevante para el país.