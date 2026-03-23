Ana Paola Hall sobre el juicio político: "Se debe sentar un precedente"

TEGUCIGALPA

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este lunes sobre la necesidad de impulsar reformas electorales en el país, al tiempo que abordó la polémica en torno a un posible juicio político contra su compañero de pleno, Marlon Ochoa. Hall enfatizó que, antes de plantear cualquier cambio en el sistema electoral, es indispensable “ordenar la casa”, en referencia al funcionamiento interno del órgano electoral y al respeto de la institucionalidad.

La funcionaria recordó que el contexto en el que se desarrollaron las elecciones generales de 2025 fue atípico y sin precedentes en Honduras, señalando que este tipo de escenarios no deben repetirse en futuros procesos electorales. “Cualquier reforma electoral no va a bastar si no hay personas dispuestas a aplicar la Constitución y la Ley”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el problema no radicó en el marco jurídico, sino en actuaciones que se dieron al margen de la normativa vigente y con rasgos de autoritarismo. Hall también se refirió a las tensiones dentro del CNE, al cuestionar comportamientos fuera de la legalidad, insistiendo en que este tipo de prácticas ponen en riesgo la institucionalidad democrática del país.

Eventual juicio contra Marlon Ochoa