Gorgojo descortezador amenaza los bosques: afecta casi 300 hectáreas en 2026

Tegucigalpa, Honduras

El gorgojo descortezador continúa afectando cada año los bosques de pino del país. En 2026, la sequía y las altas temperaturas que se registran en gran parte del territorio favorecen la propagación de esta plaga, debido a que estas condiciones debilitan los árboles y los hacen más vulnerables. Datos oficiales del Instituto de Conservación Forestal (ICF) reflejan que, en lo que va del año, se contabilizan 414 reportes de la plaga, que ya ha afectado 296.89 hectáreas. Las zonas con mayor concentración se encuentran en el departamento de Yoro, seguido de Lempira y El Paraíso, además de otras regiones del occidente del país. De acuerdo con los registros comparativos, el comportamiento de la plaga ha mostrado variaciones en los últimos años. Aunque en 2026 el número de reportes es menor, el área afectada casi iguala a la registrada en años anteriores.

En 2021 se reportaron 498 incidencias y 368.88 hectáreas dañadas. En 2022, la cifra se disparó a 1,164 reportes, con 425.67 hectáreas afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para 2023, los reportes bajaron a 1,033, con 247.95 hectáreas afectadas, mientras que en 2024 se registraron 975 reportes y 350.54 hectáreas. En 2025 hubo una reducción significativa, con 371 reportes y 220.07 hectáreas, pero en 2026 se observa un repunte en el área afectada, aunque con menos incidencias que en los años críticos. Este comportamiento evidencia que, si bien los brotes pueden ser contenidos en número, la extensión del daño continúa siendo una amenaza latente, especialmente bajo condiciones climáticas adversas. El dasónomo Manuel Izaguirre explicó a EL HERALDO que la propagación del gorgojo está directamente relacionada con el estrés hídrico de los bosques. Las altas temperaturas y la falta de lluvias debilitan los árboles y facilitan que el gorgojo ataque de forma masiva, detalló.

Según el experto, la combinación de sequía, incendios forestales y bajas precipitaciones crea el escenario ideal para la proliferación de esta plaga. "Los árboles debilitados por el fuego o la falta de agua son más vulnerables, y ahí es donde el gorgojo encuentra las condiciones para expandirse rápidamente", indicó. Los datos de la plataforma Sigmof del ICF muestran que este año el pino ocotea (Pinus oocarpa) es la especie más afectada y concentra la mayor parte del área dañada. Asimismo, el principal agente identificado es el insecto del género Ips (gorgojo descortezador), responsable de la mayor parte de la destrucción forestal. A nivel territorial, Yoro encabeza la lista de departamentos con mayor extensión afectada, al superar las 100 hectáreas. Le siguen municipios como Jocón, Yoro; La Campa, Lempira, y San Luis, Santa Bárbara, donde la incidencia ha sido constante. Izaguirre advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones climáticas, el panorama podría agravarse. "Si no hay lluvias suficientes, el escenario es crítico, porque la plaga puede seguir reproduciéndose y expandiéndose en los bosques de pino", señaló.