Luis Palma se luce con espectacular asistencia en Polonia con el Lech Poznań

Polonia.

El hondureño Luis Palma volvió a ser protagonista este domingo en la Ekstraklasa de Polonia. El atacante catracho registró una asistencia en la contundente victoria 3-0 del Lech Poznań sobre el Piast Gliwice, correspondiente a la tercera jornada del campeonato polaco. Palma fue titular y volvió a demostrar su importancia dentro del ataque del actual campeón de Polonia. El internacional hondureño participó activamente en el triunfo que permitió al Lech Poznań mantenerse invicto en el inicio de la temporada y llegar a siete puntos después de tres jornadas. Palma apareció para servir el segundo gol. Después de una primera parte sin goles, el Lech Poznań encontró la ventaja en el complemento. Mikael Ishak abrió el marcador al minuto 63, poniendo al conjunto local arriba 1-0.

La segunda anotación llegó al minuto 79, y tuvo sello hondureño. Luis Palma recibió el balón por la banda izquierda y, utilizando su pierna menos hábil, colocó un centro preciso al área que Karol Delikat aprovechó de cabeza para marcar el 2-0. Fue una asistencia de gran calidad para el catracho, quien volvió a demostrar su capacidad para generar peligro desde el costado y encontrar a sus compañeros dentro del área. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Lech Poznań sentenció el encuentro en el tramo final. Allahyar Sayyadmanesh marcó al minuto 90 para establecer el definitivo 3-0. Tercera asistencia de Palma en la temporada. Con esta nueva asistencia, Luis Palma continúa aumentando sus números en el inicio de la temporada 2026-27.

De acuerdo con los datos reportados tras el encuentro, el hondureño suma tres asistencias en seis partidos disputados entre las diferentes competiciones con el Lech Poznań. Sofascore nos muestra los números de Luis Palma en el partido de este domingo con el Lech Poznań, donde el futbolista hondureño tuvo una destacada participación en la goleada 3-0. El catracho disputó 81 minutos, registró una asistencia, realizó cuatro remates, dos de ellos a puerta, generó dos pases clave, recuperó dos balones y ganó 5 de 9 duelos. Además, tuvo una ocasión clara de gol que no logró concretar y recibió una valoración de 7.6, reflejando su aporte ofensivo durante el encuentro.