Olimpia ruge en Catacamas y mantiene su arranque perfecto

Catacamas, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a celebrar y esta vez consiguió una importante victoria por 1-3 ante Juticalpa FC, en un intenso partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel volvió a sacar su casta y, pese a presentar un equipo con varios jóvenes, consiguió resolver el partido durante el primer tiempo para quedarse con tres puntos que le permiten mantener su paso perfecto en el campeonato.

Olimpia ya suma seis unidades producto de dos victorias en igual número de jornadas y atraviesa un comienzo de temporada que ilusiona a su enorme afición. Los blancos han celebrado triunfos en la Supercopa de Honduras, la Copa Centroamericana y ahora también en la Liga Nacional, demostrando que la competencia en los diferentes torneos no parece disminuir su ambición.

MINUTO A MINUTO

FINAL: El Olimpia vence 1-3 al Juticalpa FC en Catacamas.

Minuto 95 Gooooooooool del Olimpia. Michaell Chirinos anota el tercero para confirmar el triunfo del León. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Minuto 90 Se añaden siete minutos.

Minuto 89 Ufff. Remate de Kevin Guity y el balón pega en el poste. Cerca el tercero del León.

Minuto 86 EXPULSADO: Jairo Róchez deja al Juticalpa con diez tras recibir dos cartulinas amarillas.

Minuto 80 Olimpia sigue ganando 2-1 en Catacamas.

Minuto 76 Gooooooooooool del Juticalpa. Golazo de tijereta de Jairo Róchez y es el descuento ante Olimpia.

Minuto 72 Uffffffff. Derechazo de Chirinos y el portero Facussé del Juticalpa con espectacular volada desvía el balón a un costado.

Minuto 70 Cambio en Olimpia: Ingresa Imanol Enríquez y se marcha Jamir Maldonado.

Minuto 65 Ufffffffffffff. Benguché le gana la espalda al defensor Loreto Barrios, ingresa al área y saca un derechazo ante la salida del arco, pero el balón pasa rozando el palo.

Minuto 64 Cambios en Olimpia: Ingresan Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Raúl García, se marcharon Brayan Cortés, Jeremy Rodríguez y Jack Baptiste.

Minuto 60 El árbitro central no señala ningún penal a favor del Juticalpa FC.

Minuto 58 Cuerpo técnico del Juticalpa muestra la tarjeta verde para que le revisen un posible penal a favor. El central David Carrasco atiende el llamado.

50 minutos: Cabezazo de Loreto Barrios que se marcha desviado.

Minuto 48 Primer aviso del Juticalpa en el segundo tiempo luego de que Carlos Róchez sacó un remate que pasó por un lado

Inicia el segundo tiempo en Catacamas: Lo gana 0-2 el Olimpia ante Juticalpa FC-.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia se va al descanso venciendo 0-2 al Juticalpa FC con goles de los Rodríguez.

Minuto 48 Uffffffff. Zurdazo de Marcelo Canales y el portero Menjívar del Olimpia se luce desviando el balón. Era un golazo de tiro libre del volante de Juticalpa.

Minuto 46 Jeremy Rodríguez saca zurdazo y el balón se marcha arriba del arco.

Minuto 45 Se añaden cuatro minutos en el primer tiempo.

Derechazo espectacular de Edwin Rodríguez desde fuera del área y el balón se incrusta al ángulo. Es el 2-0 del Olimpia ante Juticalpa en 43 minutos.

Minuto 43 Gooooooooooooooooooooool del Olimpia.

40 MINUTOS: Persiste el 1-0 del Olimpia.

Minuto 37 Uyyy. Tiro de esquina de Marcelo Canales y por poco es olímpico, en el fondo Edrick Menjívar atento rechaza la pelota.

Minuto 33 Ufff. Remate de Brayan Cortés y el balón pasa arriba del arco. Cerca el segundo gol de Olimpia.

Minuto 32 Edwin Rodríguez saca remate que se marcha completamente desviado.

30 minutos: Lo está ganando Olimpia en Catacamas gracias a gol del joven Jeremy Rodríguez.

28 minutos: Se detiene el juego para que ambos jugadores puedan hidratarse.

El chico Jeremy Rodríguez marca y es el 1-0 del Olimpia en Catacamas. El zurdo recibe una gran asistencia de Félix García y define de manera brillante. El joven marca por segunda ocasión consecutiva en este Apertura 2026.

Minuto 21 Goooooooooool del Olimpia.

Minuto 18 Uyyy. Centro de Carlos Róchez y nadie del Juticalpa pudo conectar el balón.

Se cumplen 15 minutos.

Minuto 9 Ufffffffff. El chico Brayan Cortés saca potente remate dentro del área y el balón pasa rozando el palo. Espectacular asistencia de Jeremy Rodríguez. Casi gol del Olimpia.

Minuto 3 Remate del joven Brayan Cortés y el portero del Juticalpa se queda sin ningún problema con el balón.

COMENZÓ: Ya se juega el Juticalpa vs Olimpia por la jornada 2.

El 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Cristian Canales, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Jack Baptiste, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez, Jeremy Rodríguez, Brayan Cortés y Kilmar Peña.