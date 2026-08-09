Dereck Moncada no para: Anota curioso gol en el fútbol de Europa

Suiza.

¡Imparable! El delantero hondureño Dereck Moncada continúa demostrando su talento y calidad cada vez que recibe minutos con el FC Lugano de Suiza. Este domingo, el atacante catracho ingresó desde el banco de suplentes y apenas necesitó 19 minutos sobre el terreno de juego para hacerse presente en el marcador y contribuir a la contundente goleada de su equipo por 5-0 ante el FC Zürich, por la tercera jornada de la Liga de Suiza. El nuevo equipo del hondureño ha comenzado la temporada con paso perfecto y no ha tenido piedad de sus rivales. El Lugano suma tres victorias en las primeras tres jornadas, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación con nueve puntos.

El encargado de abrir el marcador fue Kevin Behrens, delantero con el que Moncada compite por un puesto en el ataque. El alemán apareció al minuto 16 para poner el 1-0 y volvió a marcar al 34', firmando su doblete y colocando al Lugano con una cómoda ventaja antes del descanso. En el complemento, el conjunto local mantuvo la intensidad y amplió la diferencia por medio de Steffen, quien marcó el 3-0 ante un Zürich que no encontraba respuestas.

El entrenador del Lugano, Mattia Croci-Torti, decidió mover sus piezas al minuto 70 y le dio ingreso a Dereck Moncada en lugar de Kevin Behrens. El hondureño volvió a aprovechar la oportunidad y mostró que está dispuesto a competir por un lugar en el once titular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Diez minutos después de su ingreso, el Lugano volvió a golpear. Daniel Correia apareció para marcar el 4-0 y sentenciar prácticamente el encuentro.

Gol de Moncada

Sin embargo, todavía había tiempo para una última alegría. Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría 4-0, apareció Dereck Moncada para colocar la cereza al pastel y firmar el 5-0 definitivo al minuto 89. El hondureño recuperó el balón en el centro del campo, condujo varios metros y, antes de ingresar al área, sacó un potente zurdazo que se desvió en un defensor y terminó en el fondo de las redes. Fue el segundo gol de Moncada en el campeonato suizo. Con esta anotación, el atacante catracho se mantiene en la pelea por el liderato de goleo y se ubica en el segundo lugar de la tabla junto a varios futbolistas. El máximo goleador del torneo es Essende, del Young Boys, quien suma cuatro tantos.

Mientras tanto, el FC Lugano disfruta de un arranque perfecto. El conjunto suizo suma nueve puntos de nueve posibles y es líder solitario de la competición, seguido por Young Boys y St. Gallen, ambos con siete unidades. Ahora, el equipo de Moncada deberá cambiar el chip y enfocarse en la competición europea. El próximo jueves visitará al NSÍ Runavík en el partido de vuelta de la fase previa de la Conference League. Según los datos de Sofascore, Dereck Moncada tuvo una destacada participación en los 20 minutos que disputó ante el Zurich. El delantero hondureño recibió una calificación de 7.7, marcó uno de los cinco goles del Lugano, registró dos remates, uno de ellos a puerta, además de una intercepción y dos recuperaciones de balón.