Sequía golpea a 75 municipios y Gobierno refuerza asistencia a familias afectadas

Tegucigalpa, Honduras

La falta de lluvias mantiene bajo alerta amarilla a 75 municipios de Honduras, donde cientos de familias enfrentan dificultades relacionadas con la seguridad alimentaria y el acceso a recursos básicos, de acuerdo con información oficial. Ante este escenario, equipos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), junto con instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Naciones Unidas y la Red Humanitaria de Honduras, realizan evaluaciones en las comunidades consideradas más afectadas.

Las autoridades buscan identificar las principales necesidades de las familias para orientar la asistencia hacia los sectores donde el impacto de la sequía es mayor.

Entregan alimentos en Valle

Como parte de las acciones de asistencia, en el municipio de Alianza, Valle, fueron entregadas 500 raciones de alimentos, mientras que en Aramecina otras 400 familias recibieron ayuda alimentaria. Según el reporte oficial, cada ración contiene más de 170 libras de productos, distribuidos en dos costales, destinados a apoyar la alimentación de los hogares afectados por la disminución de las lluvias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La atención también incluye la entrega de kits de salud con medicamentos básicos, como parte de las acciones implementadas en las comunidades que enfrentan las consecuencias del período seco.

Mantienen evaluaciones en comunidades