Marathón sale vivo del Excélsior: sufrió otra expulsión y Platense no aprovechó

Puerto Cortés, Honduras.

Platense y Marathón igualaron 1-1 en el Estadio Excelsior, en un partido correspondiente al inicio de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-2027. Ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con polémicas arbitrales, una expulsión y oportunidades para quedarse con los tres puntos. La primera acción que generó reclamos llegó al minuto 13, cuando Jeison Arriola intentó ingresar al área y fue frenado de manera fuerte por Javier Rivera. Los jugadores del conjunto porteño inmediatamente solicitaron una pena máxima, pero el árbitro Raúl Castro consideró que no existió una infracción sancionable y ordenó continuar las acciones con saque de meta para el Marathón. Seis minutos después, Yairo Moreno volvió a generar peligro para los Verdolagas al desbordar por el sector ofensivo y enviar un servicio hacia Nicolás Messiniti. Sin embargo, el balón tomó una trayectoria inesperada tras desviarse y terminó pasando muy cerca del arco defendido por Merlin Bonilla, quien observó cómo el esférico estuvo a punto de convertirse en el primer gol del encuentro.

La situación se complicó para el equipo visitante al minuto 35, cuando Jailor Fernández protagonizó una agresión contra Jefferson Palacios al impactarlo con un codazo en la zona del cuello. La acción fue revisada mediante el FVS y, después de la intervención del sistema, el jugador del Marathón terminó viendo la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez futbolistas. La situación se complicó para el equipo visitante al minuto 35, cuando Jailor Fernández protagonizó una agresión contra Jefferson Palacios al impactarlo con un codazo en la zona del cuello. La acción fue revisada mediante el FVS y, después de la intervención del sistema, el jugador del Marathón terminó viendo la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez futbolistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La respuesta del Platense no tardó en llegar y los Selacios consiguieron establecer la igualdad mediante un rápido contragolpe. Georgie Welcome ganó la acción aérea y habilitó de cabeza a Cristian Gutiérrez, quien definió de inmediato ante Jonathan Rougier para colocar el 1-1. Ya en el minuto 71, el FVS volvió a ser protagonista: Damin Ramírez había marcado tras recibir un pase de Moreno, pero durante la revisión Raúl Castro y su equipo arbitral determinaron una falta previa sobre Arzú, por lo que la anotación fue invalidada. El partido no se movió en el marcador y culminó 1-1.

Las mejores acciones del Platense vs Marathón

FINAL DEL PARTIDO // Platense 1-1 Marathón

MINUTO 71 -- ¡LE QUITAN EL GOL A MARATHÓN! Tras la fuerte entrada, Raúl Castro anula el tanto y señala falta.

MINUTO 70 -- Se revisa la acción por posible falta antes del gol.

MINUTO 69 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Damin Ramírez define en el área y Marathón se vuelve a poner en ventaja ante el Platense.

MINUTO 58 -- ¡SE SALVA MARATHÓN! Centro de Portillo y aparece Solani Solano con un cabezazo que pasa por encima de la meta de Rougier.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL EXCÉLSIOR

AL DESCANSO // Platense y Marathón están empatando en el Excélsior.

MINUTO 45+1 -- Messiniti remata en busca del segundo y en el fondo salva Bonilla. Bonito cierre de la primera parte.

MINUTO 45 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE PLATENSE! Brandon Santos manda un excepcional centro al área, ahí Georgie Welcome asiste de cabeza y le queda al Pin Gutiérrez, quien remata de primera para el rápido empate.

MINUTO 44 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Nicolás Messiniti aparece dentro del área y cierra el centro para abrir el marcador.

MINUTO 37 -- ¡SE VA EXPULSADO! Tras manotazo, Jaylor ve la tarjeta roja y se retira del terreno de juego.

MINUTO 35 -- ¡PIDEN EXPULSIÓN! Se revisa acción en el FVS por posible falta de Jaylor Fernández dentro de área.

MINUTO 22 -- Centro peligroso de Yeison Mejía y Merlin Bonilla con Palacios desvían el balón para mandarla al tiro de esquina.

MINUTO 20 -- El Monstruo Verde vuelve a asomarse. El balón le queda a Yeison Mejía que no duda en sacar un remate, pero este se va directamente a la defensa del cuadro local.

MINUTO 19 -- ¡MARATHÓN SE ACERCA! Farioli se anima con un centro peligroso y termina pasando cerca de la meta de Bonilla.

MINUTO 4 -- Platense se anima en el ataque, pero en el fondo aparece Rougier atento para quedarse con el balón.

¡INICIA EL JUEGO! Platense y Marathón ya se enfrentan en el Estadio Excélsior en el primer duelo de la jornada 2.

EL 11 TITULAR DEL PLATENSE: 1- Merlin Bonilla; 27- Antony García, 3- Rubén García, 15- Luis Pacheco, 21- Brandon Santos; 23- Manuel Salinas, 8- Jefferson Palacios, ​​​​​​ 30 - Solani Solano, 22- Pin Gutiérrez; 34- Yeison Arriola y 12- Georgie Welcome.

EL 11 TITULAR DE MARATHÓN: 1- Jonathan Rougier; 19- José Aguilera, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 22- Carlos Argueta; 8- Tomás Sorto, 72- Yairo Moreno, 9- Brian Farioli, 54- Jaylor Fernández; 12- Yeison Mejía 11- Nicolás Messiniti.

- El Estadio Excélsior abre sus puertas nuevamente para disfrutar de un nuevo duelo en Liga Nacional.