Cristian Sacaza deja atrás a Marathón: este sería su nuevo equipo

San Pedro Sula.

Cristian Sacaza está listo para darle vuelta a la página tras su polémica salida de Marathón. Luego de varios días de incertidumbre sobre su futuro, el futbolista hondureño ya tendría definido el club donde continuará su carrera en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, dejando atrás el conflicto que marcó su salida de la institución verdolaga. Se trata del Juticalpa FC, club que, según pudimos conocer en primicia en Diario La Prensa, tiene todo arreglado con el extremo nacional y únicamente resta hacer oficial su incorporación. El conjunto canechero apuesta por reforzar su plantilla luego de iniciar el campeonato con una derrota de 3-0 frente a Motagua.

El nombre de Sacaza volvió a ser noticia en los últimos días cuando Marathón confirmó, mediante un comunicado oficial, que el futbolista dejó de presentarse a los entrenamientos sin autorización. De acuerdo con la versión del club, el jugador abandonó la disciplina del equipo el pasado 24 de julio y desde entonces no regresó a trabajar con el plantel. La inesperada ausencia sorprendió a la dirigencia verdolaga, que se encontraba afinando los últimos detalles para el inicio de la temporada. Ante esa situación, Marathón consideró que existía un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del futbolista. Como respuesta, el club anunció que presentaría una demanda ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), solicitando la aplicación de las máximas sanciones deportivas establecidas en la normativa vigente. Además, informó que buscaría el resarcimiento de los daños y perjuicios económicos que, según sostiene, provocó la salida inesperada del jugador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse