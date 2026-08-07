Dibble manda un mensaje de autoridad: "Todos quieren ganarle al Olimpia"

Tegucigalpa, Honduras.

La victoria de Olimpia en Panamá ya quedó atrás. El plantel albo cambió rápidamente el enfoque y ahora toda su concentración está puesta en el compromiso de este fin de semana frente a Juticalpa por la segunda jornada del Torneo Apertura, aunque sin dejar de lado el reto que representa la Copa Centroamericana de Concacaf. Así lo dejó claro el delantero uruguayo Nicolás Dibble, quien aseguró que el grupo atraviesa un gran momento luego de remontar un partido que comenzó cuesta arriba ante el UMECIT y que, según él, demostró la personalidad y el carácter que tiene este Olimpia. "Nos venimos sintiendo muy bien. Fue un partido difícil el otro día en Panamá. Nos encontramos con ese gol en contra, pero supimos llevar el partido con tranquilidad y poder darle vuelta", manifestó el atacante, recordando el triunfo conseguido en territorio panameño. El exfutbolista del fútbol uruguayo considera que esa capacidad de reacción no fue casualidad, sino el reflejo del trabajo que viene realizando el plantel bajo las órdenes del cuerpo técnico.

"El gol nos golpeó un poquito porque llegó muy temprano, pero nosotros teníamos tranquilidad. Sabíamos el trabajo que habíamos hecho y que, con paciencia, el partido se podía dar vuelta. Por suerte así fue y hasta pudimos habernos traído un gol más", comentó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora el panorama cambia completamente para los blancos, que deberán afrontar otra salida complicada en Liga Nacional. Dibble reconoce que el calendario empieza a pasar factura, pero asegura que el equipo llega fortalecido por los resultados obtenidos en las últimas semanas. "Venimos de una seguidilla importante de partidos, pero los triunfos ayudan a seguir trabajando. Me siento bien, vengo de menos a más y trabajando duro para estar siempre al cien por ciento al servicio del equipo. El grupo está fuerte y tenemos que seguir pensando partido a partido", señaló. En lo personal, el uruguayo admite que todavía no ha mostrado su mejor versión. Aunque ya suma varios encuentros con la camiseta del Rey de Copas, considera que aún atraviesa un proceso natural de adaptación al fútbol hondureño y al estilo que pretende el entrenador Eduardo Espinel. "Obviamente me faltan cosas por mejorar. Recién llegué, todavía me estoy adaptando al grupo y a mis compañeros. Lo que me queda es seguir trabajando y esforzarme durante la semana para llegar al cien por ciento a cada partido", explicó. Uno de los temas que también abordó fue el primer gol de Imanol con la camiseta olimpista, una anotación que, según Dibble, era cuestión de tiempo por el esfuerzo que realiza diariamente. "Estoy muy feliz por él porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Sé cómo trabaja y lo que se esfuerza. Ese gol se lo merece completamente y también es una alegría para todo el grupo porque tenemos un plantel muy sano y unido", expresó. Pensando en la Copa Centroamericana, el atacante fue contundente al afirmar que Olimpia tiene argumentos para luchar por el título, aunque advirtió que ningún rival será sencillo.

"Todos los equipos son duros. Nadie regala nada y todos quieren ganar. Lo hemos visto en todos los partidos de la Copa. Nosotros estamos trabajando muy bien porque sabemos que podemos ganar ese torneo, pero para lograrlo habrá que competir al máximo en cada partido", afirmó. Sobre la Liga Nacional, Dibble también espera un campeonato muy exigente, principalmente porque considera que enfrentar a Olimpia representa una motivación extra para cualquier rival. "La liga va a ser muy dura porque todos quieren ganarle a Olimpia. Nosotros tenemos que estar preparados para eso y mantener el mismo nivel en cada compromiso", dijo. Aunque todavía no ha podido estrenarse como goleador con la camisa blanca, el delantero dejó claro que no existe ansiedad por esa situación. Su prioridad sigue siendo el rendimiento colectivo antes que las estadísticas personales. "Quiero hacer goles porque soy delantero y trabajo para eso. He tenido oportunidades y las voy a seguir buscando, pero primero está que Olimpia gane. Después, el gol ya va a llegar", aseguró. Finalmente, Dibble tuvo palabras de reconocimiento para los jóvenes que empiezan a abrirse espacio en el primer equipo y destacó la calidad que ha encontrado en la cantera merengue. "Veo mucho futuro en los juveniles. Todos tienen condiciones y muchas ganas de salir adelante. Los que tenemos más experiencia tratamos de estar cerca, aconsejarlos y acompañarlos porque tienen un gran futuro por delante", concluyó. Con la moral elevada por el triunfo en Panamá y un calendario que no da respiro, Olimpia buscará mantener el paso ganador este fin de semana frente a Juticalpa antes de volver a enfocarse en la Copa Centroamericana, una competencia en la que, según Nicolás Dibble, el equipo tiene la convicción de pelear por el título, pero con la certeza de que en la región "nadie regala nada". La victoria de Olimpia en Panamá ya quedó atrás. El plantel albo cambió rápidamente el enfoque y ahora toda su concentración está puesta en el compromiso de este fin de semana frente a Juticalpa por la segunda jornada del Torneo Apertura, aunque sin dejar de lado el reto que representa la Copa Centroamericana de Concacaf.