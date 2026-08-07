Cada golpe cuenta: el XV torneo de golf para apoyar al hospital San Juan de Dios

San Pedro Sula, Honduras

Los Amigos del San Juan de Dios se alistan para realizar la XV edición del Torneo Benéfico de Golf "René Francisco Kattán Rivera", que se llevará a cabo el 5 de septiembre en el Club Campestre de La Lima. La actividad iniciará a las 8:00 am y tiene como propósito recaudar fondos para el Hospital San Juan de Dios, que desde su apertura en 2008 ha beneficiado a más de 161,000 personas, consolidándose como un referente en salud mental en la región noroccidente de Honduras. Actualmente, es el único hospital especializado en salud mental fuera de Tegucigalpa y forma parte de la Red Nacional de Instituciones Hospitalarias, brindando servicios gratuitos a la población de escasos recursos. El torneo tendrá también la modalidad de dobles y los ganadores recibirán premios especiales en cada categoría. Los organizadores invitaron a la población y al sector empresarial a sumarse a esta iniciativa para apoyar a miles de personas que llegan al hospital en busca de atención.

Atención gratuita

Elena de Larios, integrante del grupo Amigos del San Juan de Dios, explicó que el hospital es administrado con eficiencia y calidez, y atiende a personas de todas las edades con problemas de salud mental. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Son muchísimas personas que padecen depresiones y también casos más severos; se atienden psiquiatría y psicología. También se ofrecen servicios gratuitos, incluyendo los tratamientos y los medicamentos", explicó. Añadió que el hospital recibe apoyo de la Secretaría de Salud, aunque señaló que estos recursos no son suficientes para cubrir todos los gastos, mientras la demanda de atención continúa aumentando. Más de 100 personas reciben atención diariamente. Oralia de Vigil , integrante del grupo Amigos del San Juan de Dios, expresó que representa un orgullo mantener durante 15 años esta labor de apoyo al hospital. "Cada año se inscriben más golfistas, se entregan importantes premios y se les atiende como reyes. Nos vienen golfistas de todo Honduras y los esperamos desde ya", dijo. Agrega que todos los fondos recaudados serán destinados al Hospital San Juan de Dios, una institución religiosa sin fines de lucro administrada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, organización con más de 450 años de experiencia mundial en servicios de salud y atención social.

En Honduras, el hospital se especializa en salud mental y, desde 2016, trabaja mediante un convenio con la Secretaría de Salud para atender principalmente a la población de la región noroccidente.

La doctora Magaly de Reyes, integrante del grupo Amigos del San Juan de Dios, agradeció a las personas y empresas que respaldan la institución, entre ellas Diario LA PRENSA , por la difusión de sus actividades. Las personas interesadas también pueden apoyar al hospital mediante depósitos a la cuenta de cheques Banpaís 010010043273 oa la cuenta de cheques Ficohsa 200018886374.



Campaña para ampliar atención

Actualmente, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, desde su Curia General en Roma, impulsa la Campaña del Superior General 2026, una iniciativa internacional orientada a mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental en Honduras. La campaña busca recaudar fondos para la creación de un nuevo Centro de Atención Ambulatoria de Salud Mental en San Pedro Sula, diseñado para brindar asistencia especializada bajo un modelo accesible, seguro, humanizado y centrado en la persona. El centro funcionará como una extensión del Hospital San Juan de Dios y fortalecerá la respuesta institucional ante la creciente necesidad de atención psicológica y psiquiátrica en el país. El nuevo centro permitirá ampliar la cobertura de atención, mejorar la accesibilidad y reforzar los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades mentales.