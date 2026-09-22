Enfermeras logran acuerdo parcial con el Gobierno para nombrar a 94 auxiliares

Tegucigalpa, Honduras. Las enfermeras profesionales alcanzaron este viernes un acuerdo parcial con las autoridades de la Secretaría de Salud, luego de una reunión sostenida con la mesa técnica del Gobierno, en medio de las asambleas informativas anunciadas por distintos sectores del sistema sanitario de Honduras. De acuerdo con una representante del gremio de enfermería profesional, uno de los principales acuerdos alcanzados contempla el nombramiento de 94 auxiliares de enfermería que ya obtuvieron su licenciatura en Enfermería y que llevaban alrededor de cuatro años esperando que se reconociera su nueva formación profesional. La enfermera explicó que el nombramiento de estas trabajadoras se hará efectivo a partir de septiembre, lo que permitirá que sus títulos de licenciatura tengan la correspondiente validez dentro de sus puestos laborales.

“Nosotros agradecemos a la Secretaría de Salud porque era cuestión ya de justicia”, expresó la representante durante una entrevista, al referirse al acuerdo alcanzado con las autoridades. Según detalló, la Secretaría de Salud ya identificó las 94 plazas y reconoció el impacto presupuestario que implica realizar estos nombramientos, por lo que el gremio considera que se dio un avance en uno de los reclamos que mantenían pendientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el acuerdo no resuelve todas las demandas de las enfermeras profesionales. Entre los temas que continúan sobre la mesa está el caso de los trabajadores despedidos entre marzo y agosto.

La representante explicó que durante las conversaciones se acordó que esta semana se enviaría un oficio a los jefes de departamento para gestionar el reintegro de los trabajadores y poner fin a los despidos. Otro de los puntos pendientes corresponde a los trabajadores que permanecen sin recibir salario desde enero. La situación, según explicó la enfermera, acumula ya varios meses de retraso y afecta principalmente a personal que se encuentra bajo la modalidad de interinato y cuyos acuerdos de nombramiento todavía no han sido emitidos. Mientras estos asuntos continúan en proceso de negociación, la representante confirmó que por el momento quedan suspendidas las acciones que el gremio tenía previstas, a la espera de que las autoridades cumplan con los compromisos establecidos durante las reuniones. El gremio tendrá como fecha límite el 12 de octubre, cuando está prevista una nueva reunión para evaluar los avances y buscar respuestas a los puntos que todavía no han sido solucionados.