Salud reporta aumento en casos de sarampión, dengue, miasis y tos ferina en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene bajo vigilancia el comportamiento de cuatro enfermedades que registran un incremento de casos durante 2026: dengue, sarampión, miasis por gusano barrenador y tos ferina. Estas forman parte de las 65 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) monitoreadas en Honduras. En el caso del dengue, el registro de la Sesal acumula 8,970 casos sospechosos y 8,825 notificados hasta el cierre de agosto de 2026. De este último grupo, 145 pacientes desarrollaron una condición grave. Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de reportes, principalmente en el Distrito Central, con 8,970 casos. Le siguen Cortés, con 606 casos en San Pedro Sula, y Olancho, con 585.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la mosca asociada con la miasis por gusano barrenador tiene una coloración azulada y un tamaño de entre 10 y 15 milímetros.

El insecto se encuentra exclusivamente en el continente americano y es considerado un parásito obligado, debido a que requiere de un huésped para reproducirse y alimentarse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sarampión vuelve a registrar casos

El sarampión también forma parte de las enfermedades prevenibles mediante vacunación que son objeto de seguimiento sanitario.

De acuerdo con el reporte citado, la cobertura de vacunación en el territorio nacional alcanza el 60%, una situación que requiere atención para reducir el riesgo de propagación de enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. Tras permanecer inactivo durante 29 años en el país, el sarampión registra casos confirmados nuevamente en 2026. El reporte contabiliza 14 casos confirmados, aunque el desglose consignado señala ocho contagios locales y siete procedentes de Guatemala, cifras que deben ser verificadas porque presentan una diferencia de un caso.

La vacunación es una de las principales medidas de prevención. El esquema señalado contempla una primera dosis al cumplir un año de edad y una segunda dosis, considerada de refuerzo, a los 18 meses o a los seis años.

Tos ferina deja 19 menores fallecidos