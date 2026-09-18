Madre revela los escalofriantes detalles que rodean las denuncias contra pastor argentino en Santa Bárbara

El dolor de una madre se convirtió en una petición de justicia luego de que dos menores fueran víctimas de un caso de violencia sexual que habría ocurrido el miércoles 16 de septiembre en una vivienda del municipio de La Arada, Santa Bárbara.
María Elena Reyes, madre de las dos víctimas, relató entre lágrimas lo ocurrido y expresó el impacto que el hecho ha provocado en su familia. Por protección de las menores, sus identidades no serán reveladas.
“Lo que ha pasado en esta aldea de La Cuchilla es un caso muy tremendo. Yo que soy la madre de mis hijas, siento un dolor en el corazón por todo lo que yo miré con mis ojos”, manifestó Reyes.
De acuerdo con su testimonio, el pastor Alberto Remigio Parra llegó a la vivienda acompañado de una pastora con el argumento de realizar una oración por una de las menores.
Según relató, el acuerdo era orar por sus hijas e imponerles las manos ante los supuestos “demonios” y las “visiones de serpientes”. Todo habría ocurrido a puertas cerradas durante un periodo de tiempo, mientras ella, según su testimonio, solo podía escuchar los gritos.
La madre aseguró que la situación tomó un rumbo distinto al que esperaba y que tuvo dificultades para intervenir mientras el pastor cometía el abuso contra una de sus hijas. Según su relato, uno de sus hijos finalmente logró auxiliar a una de las jóvenes, quien habría sido víctima de múltiples atrocidades.
“Por mi hijo se salvó mi hija. Mi hijo se la quitó. Es el mero diablo de las tinieblas que anda allá.”, contó entre lágrimas doña Elena, al recordar el momento de la tragedia.
La madre también aseguró que el padre de las adolescentes estaba “adormecido” y no reaccionaba ante los llamados de auxilio ni los gritos.
Las autoridades policiales remitieron al Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara al pastor evangélico argentino Alberto Remigio Parra, señalado por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual contra dos menores de edad.
Según los elementos expuestos en la denuncia, los hechos no fueron consentidos y habrían ocurrido durante la mañana del miércoles 16 de septiembre. La investigación sostiene que el señalado habría actuado bajo la creencia de que una de las menores tenía una culebra en el estómago y la otra un demonio.
La jueza de Letras Seccional del Área Penal resolvió imponer a Parra la medida cautelar de detención judicial, al suponerlo responsable de los delitos de violación y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de las dos menores.
Para adoptar la medida, la resolución tomó en consideración, entre otros aspectos, la naturaleza y gravedad de los delitos atribuidos, la posible pena y la falta de arraigo del acusado en Honduras. Al tratarse de un ciudadano extranjero, la jueza consideró la existencia de riesgo de fuga.
Parra fue remitido al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, donde deberá permanecer mientras continúa el proceso judicial. La medida de detención judicial es de carácter cautelar y no constituye una condena.
La audiencia inicial quedó programada para las 9:00 de la mañana del lunes 21 de septiembre. En esa etapa, las partes presentarán los elementos correspondientes y el juzgado determinará la situación jurídica del acusado conforme avance el proceso.
Mientras las autoridades continúan con las diligencias, en la comunidad permanece el impacto de lo ocurrido. La madre de las jóvenes aseguró que después de conocerse el caso también recibió presiones y que varias personas llegaron hasta su vivienda.
“Yo lo que pido es justicia, que no se quede esto así”, expresó con un nudo en su garganta dona Elena, al referirse a lo que espera de las autoridades.