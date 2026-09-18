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Milton Villanueva, censista del INE, muere a balazos mientras iba a realizar su labor en Lempira

Supuestos sicarios habría ultimado a tiros a Milton Villanueva, censista del INE, en San Miguel, San Rafael, Lempira

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 11:17 -
  • Redacción La Prensa
Milton Villanueva, censista del INE, muere a balazos mientras iba a realizar su labor en Lempira
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Milton Gerardo Villanueva, originario y residente de la comunidad de San Miguel, San Rafael, Lempira, perdió la vida este viernes mientras se dirigía a cumplir con su trabajo como censista del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 Fotos: redes sociales
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El hecho ocurrió en el municipio de San Rafael, Lempira, donde Milton realizaba labores relacionadas con el proceso de censo. La víctima fue atacada con arma de fuego.
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Hasta el momento se desconoce el motivo que habría provocado el ataque contra el censista, así como la identidad y el paradero de los responsables del hecho.
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Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Milton. “No lo puedo creer, querido amigo. Dime que no eres tú”, expresó un cercano de la víctima en Facebook.
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Una de las líneas que deberán establecer los investigadores es si el hecho tiene alguna relación directa con las funciones que Villanueva desempeñaba como censista del INE o si el ataque obedeció a otro móvil.
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El caso ha generado pesar entre personas cercanas a la víctima y en la institución para la que trabajaba, mientras se espera que las autoridades brinden información oficial sobre lo ocurrido.
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A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística expresó su pesar por la inesperada tragedia.
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“El Instituto Nacional de Estadística (INE) expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Milton Gerardo Villanueva, quien se desempeñaba como Censista de nuestra institución”, señaló la institución en sus redes sociales.
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La institución también extendió sus condolencias a los familiares, amigos y demás seres queridos de Milton Villanueva.
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Se espera que las autoridades encargadas de la investigación proporcionen un informe que permita conocer cómo ocurrió el ataque, establecer el móvil y determinar quiénes son los responsables de la muerte del censista.
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