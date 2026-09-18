"La traición no avisa y un cobarde soltó las balas": dedican corrido a los hermanos Cuestas

"Se ganaban el pan honrado vendiendo carros por doquier. Con el taller siempre en la mira y ganas grandes de crecer. Eran unidos como hermanos, de esos que no conocen el temor. Campechanos con sus amigos y de muy noble corazón", es parte de la letra de la canción. Ay, Santa Rita está de luto. Llora la tierra copaneca. La muerte se llevó a los Cuestas de una manera bien penca. Lito y Miguel ya se nos fueron, pero su nombre va a quedar grabado en el alma del pueblo y en el recuerdo de su Copán. ¡Hey! ¡Eh! ¡Adelante! Pero el destino es muy ingrato y la traición no avisa el día. Allá en el campamento oscuro, la tragedia se aparecía. Junto a la carretera y al taller, la discusión se fue a caldear. Y un cobarde soltó las balas sin importarles perdonar", continúa la canción.