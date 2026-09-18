"La traición no avisa y un cobarde soltó las balas": dedican corrido a los hermanos Cuestas

Consternación siguen causando los asesinatos de dos hermanos en Santa Rita, Copán. Las víctimas, quienes, según informes, habían retornado a Honduras desde Estados Unidos en los últimos meses, fueron ultimados frente a un establecimiento y una cámara de seguridad captó el frío ataque a disparos.
Las víctimas fueron identificadas como Ángel Antonio y Miguel Cuestas, quienes se encontraban cerca de un negocio cuando fueron atacados por un hombre armado. Una cámara de seguridad instalada en la zona captó el momento del doble crimen. En las imágenes se observa a varias personas en las inmediaciones de un establecimiento antes de que aparezca el atacante, quien intercambia algunas palabras con una de las víctimas, identificada por la camiseta azul que llevaba puesta.
Posteriormente, el hombre armado dispara contra uno de los hermanos, quien cae al suelo. A pesar de que ya se encontraba tendido, el agresor continúa accionando el arma y se aproxima hasta él para realizar más disparos, incluso en el pecho y la cabeza. Tras atacar a la primera víctima, el hombre, que vestía una camiseta gris y una gorra negra, se dirige hacia otros dos hombres que avanzaban por la carretera CA-4. Al acercarse, apunta contra uno de ellos y comienza a disparar.
La segunda víctima intenta escapar del lugar mientras el agresor continúa disparándole. Otro hombre que se encontraba en las cercanías presencia el ataque, pero no consigue impedirlo. Finalmente, el atacante sale del campo de visión de la cámara acompañado por un tercer hombre.
El doble asesinato ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. Hasta el momento, no se había establecido el móvil del crimen ni se habían reportado capturas relacionadas con el caso.
Los hermanos Cuestas fueron sepultados en la zona de Santa Rita, Copán. En las últimas horas, a través de mensajes publicados en redes sociales, sus familiares han exigido justicia. Además de lamentar sus decesos y describirlos como hombres tranquilos, emprendedores y amables, instaron a autoridades a investigar los hechos.
En uno de los señalamientos posteriores, describen que ya han identificado a los supuestos autores del ataque que acabó con sus vidas. Publicaron fotografías en las que se observa a dos hombres armados departiendo y aseguraron que una de las imágenes fue tomada horas antes de cometer el doble crimen. Sin embargo, no añadieron identidades ni otros datos relacionados. En la fotografía, Ángel Antonio Cuestas, una de las víctimas.
Se informó que el material videográfico forma parte de las pesquisas policiales relacionadas con el doble crimen, aunque la Policía mantiene el caso aún sin novedades. No se han reportado detenciones y sólo se anunciaron patrullajes en la zona. Los hermanos Cuestas fueron enterrados ayer.
En los últimos días, en redes sociales fue publicado un video con música alusiva a la vida y final de los hermanos Cuestas. Se trata de un "corrido", un género tradicional mexicano de carácter épico y narrativo sobre personajes o acontecimientos. El material multimedia ha sido compartido por decenas de usuarios, especialmente por pobladores de la región norte del departamento de Copán.
Parte de la letra de la canción comienza describiendo: "Suenan las notas tristes en el viento. Se nubla el cielo de Copán. Vamos a cantar este corrido... pa dos hombres que ya no están. ¡Suénale fuerte, compa! [música alegre] En la tierra de Santa Rita, donde la gente es de valor, vivían dos hermanos bravos que trabajaban con sudor. Lito y Miguel se llamaban, de mucho fajo y decisión. Hombres derechos de palabra que respetaba la región".
"Se ganaban el pan honrado vendiendo carros por doquier. Con el taller siempre en la mira y ganas grandes de crecer. Eran unidos como hermanos, de esos que no conocen el temor. Campechanos con sus amigos y de muy noble corazón", es parte de la letra de la canción. Ay, Santa Rita está de luto. Llora la tierra copaneca. La muerte se llevó a los Cuestas de una manera bien penca. Lito y Miguel ya se nos fueron, pero su nombre va a quedar grabado en el alma del pueblo y en el recuerdo de su Copán. ¡Hey! ¡Eh! ¡Adelante! Pero el destino es muy ingrato y la traición no avisa el día. Allá en el campamento oscuro, la tragedia se aparecía. Junto a la carretera y al taller, la discusión se fue a caldear. Y un cobarde soltó las balas sin importarles perdonar", continúa la canción.
"Cayeron juntos los hermanos, con la frente siempre hacia el sol, dejando un hueco muy profundo y un mar de llanto y de dolor. La plebada anda bien dolida y la familia sin consuelo, pidiendo que se haga justicia, mirando siempre hacia el cielo. [música alegre] Ay, Santa Rita está de luto. Llora la tierra copaneca. La muerte se llevó a los Cuestas de una manera bien penca. Lito y Miguel ya se nos fueron, pero su nombre va a quedar grabado en el alma del pueblo y en el recuerdo de su Copán. [música alegre] Ya con esta me despido, llorando este trago amargo. Descansen en paz los Cuestas. Su recuerdo es grande y largo. ¡Vuelen alto, Lito y Miguel!", concluye la letra.