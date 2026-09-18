No hay registro de que Manuel Zelaya lamentara sanción a Nasralla ni que hablara del Partido Liberal

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al expresidente de Honduras (2006-2009) Manuel Zelaya una supuesta declaración en la que lamenta la sanción económica impuesta al excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) y asegura que ese instituto político le está dando la espalda. Sin embargo, esto es falso. No hay registros públicos que demuestren que el exmandatario haya pronunciado o publicado esa declaración, según constató LA PRENSA Verifica mediante búsquedas en medios de comunicación y en sus cuentas oficiales. “El comandante desde su lecho en recuperación ha dicho, ya estamos en recuperación, pero quiero acotar algo, y decirles que Salvador Nasralla no sabe nada de política hombre, es el señor de la televisión, es un gran narrador deportivo que hasta yo lo aplaudo cuando lo escucho narrar los partidos en el estadio. No sé quién lo ha engañado que es un gran político, lo siento mucho por la multa millonaria que le pusieron, y el partido Liberal le está dando la espalda, eso significa que no lo quieren, en Libre lo queríamos, lo teníamos bien, en eso se puso a loquear como que era X-0 y tuvimos que expulsarlo”, dice parte de la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de septiembre de 2026.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Política Limpia, impuso una multa de 146,457,720 lempiras a Salvador Nasralla por irregularidades detectadas durante la fiscalización de los informes financieros de su campaña presidencial de 2025. Según la UFTF, las inconsistencias están relacionadas con 21 aportaciones privadas que sumaron 73,228,860 lempiras y que no fueron subsanadas en tiempo y forma. La sanción equivale al doble de ese monto. La institución determinó que los formatos correspondientes a esas aportaciones fueron presentados de manera extemporánea y precisó que su incorporación posterior para efectos de fiscalización documental no elimina la infracción ni la sanción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La presidenta de la UFTF, Ivonne Ardón, explicó que el responsable financiero de Nasralla fue notificado sobre los hallazgos y presentó descargos y documentación. Sin embargo, señaló que algunas inconsistencias no fueron subsanadas durante el procedimiento de fiscalización. Nasralla, por su parte, aseguró que presentó su informe financiero en tiempo y forma y sostuvo que los cuestionamientos corresponden a asuntos administrativos y documentales. También aseguró que recurrirá a las instancias correspondientes para controvertir la decisión. El excandidato también declaró que, desde su perspectiva, existen sectores dentro del Partido Liberal y del Partido Nacional interesados en impedir su participación política de cara a las elecciones de 2029. Por su parte, Manuel Zelaya se encuentra en México, donde continúa su proceso de recuperación y seguimiento médico. El exmandatario viajó a ese país el 7 de septiembre de 2026, después de ser sometido a una intervención quirúrgica en Tegucigalpa.

Nada lo prueba