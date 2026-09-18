CNA pide mesa de diálogo para resolver situación de las Zede

Tegucigalpa. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, llamó a establecer una mesa de diálogo para abordar la situación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), apegado a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el régimen. Castellanos señaló que el fallo representa un punto de partida, pero consideró que todavía existen aspectos que deben resolverse debido a las implicaciones de las Zede sobre el territorio y la institucionalidad del país.

“Ya sabemos que hay una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en donde se declara que las Zede son inconstitucionales, pero también no nos podemos quedar ahí”, manifestó. La directora del CNA planteó la necesidad de una mesa de discusión en la que participen la Procuraduría General de la República (PGR), representantes de las Zede y otras autoridades, con el objetivo de determinar las acciones que corresponden dentro del marco legal. “Yo sí creo que debe de haber una mesa de discusión, obviamente no ajena a lo que nosotros ya conocemos, pero donde la Procuraduría General de la República, las partes de las Zede y varias autoridades deben sentarse y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Castellanos sostuvo que el tema debe ser abordado para evitar que la situación continúe prolongándose y señaló que las Zede representan un asunto que tiene implicaciones para el territorio y la institucionalidad hondureña. Consultada sobre si las acciones relacionadas con las Zede representan un acto de confrontación con la institucionalidad, Castellanos respondió que lo observa como “un acto algo de desesperación”.