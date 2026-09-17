Auditorías a expresidentes de la CSJ comenzarían tras aprobación del TSC en octubre

Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) prevé dar en octubre el primer paso formal para auditar las gestiones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando y Rolando Argueta. La revisión fue solicitada por el pleno de magistrados de la CSJ y actualmente se encuentra a la espera de que el organismo contralor complete el procedimiento necesario para autorizar el inicio de los trabajos. Ricardo Montes, magistrado presidente del TSC, explicó que la solicitud debe pasar primero por una aprobación del pleno del Tribunal antes de que pueda establecerse el cronograma de las auditorías.

“Estamos por aprobar el inicio de esta auditoría como pleno, porque hay un procedimiento previo a iniciar. Ellos envían la solicitud y nosotros posteriormente aprobamos en pleno para iniciar este proceso de la auditoría en cada uno”, afirmó Montes. El funcionario indicó que después de esa aprobación corresponderá a los tres magistrados que integran el pleno del TSC definir la programación para desarrollar las revisiones solicitadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Pues esperamos que en el mes de octubre estemos aprobando el inicio de la auditoría, porque hay que hacer la programación respectiva”, explicó el presidente del organismo auditor. La petición de la Corte Suprema fue aprobada por sus magistrados en mayo de 2026 y posteriormente enviada al TSC, donde deberá continuar el proceso previo al desarrollo de las auditorías. El alcance de las revisiones fue explicado el 20 de julio por Anny Ochoa, magistrada de la CSJ, quien señaló que el trabajo comprenderá diferentes períodos de las administraciones de Obando y Argueta.

En el caso de Obando, serán examinados sus tres primeros años de gestión, mientras que para Argueta se contemplan siete años al frente del Poder Judicial, período que correspondió de 2016 a 2023. La cantidad de años incluidos en la revisión hará que el TSC tenga que analizar información de ambas administraciones antes de completar el informe correspondiente. Ochoa advirtió que el proceso no será inmediato debido a la extensión del período que deberá ser examinado. “Las auditorías no se hacen tan rápido, y tomando en cuenta que se va a hacer la auditoría de los tres primeros años de gestión de la magistrada Raquel Obando y siete del exmagistrado Rolando Argueta, entenderemos que este informe de auditoría va a tomar algún tiempo para que nos puedan dar las conclusiones finales”, agregó.