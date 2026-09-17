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Basura, plásticos y otros desechos se acumulan en el vado El Limonar de SPS

La basura arrastrada por el río Bermejo vuelve a acumularse en el vado El Limonar de San Pedro Sula tras las lluvias.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 17:06 -
  • Lisseth García
Basura, plásticos y otros desechos se acumulan en el vado El Limonar de SPS

Una lluvia de minutos inundó de basura el vado El Limonar por donde pasa el río Bermejo.

 Fotos: Neptalí Romero/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. La historia se repitió. Bastaron unos minutos de lluvia para que el río Bermejo arrastrara toneladas de basura que terminaron acumulándose en el vado El Limonar, como ocurre con frecuencia.

La mayor parte de los desechos son plásticos que el agua arrastra hasta llegar a la parte baja. Se trata de basura que algunos sampedranos arrojan de manera irresponsable, situación que se ve agravada por los problemas en la recolección que hay en la ciudad.

Según datos de la Dirección Supervisora ​​de Servicios Especializados (Dirsse), dependencia municipal encargada de supervisar los contratos de los servicios públicos concesionados, en San Pedro Sula se generan aproximadamente 1,100 toneladas de desechos sólidos al día.

Estos residuos deben ser recolectados en calles, barrios, colonias y establecimientos comerciales para ser trasladados al relleno sanitario municipal.

Osmín Bautista, ingeniero hidráulico, explica que los ríos funcionan como vías naturales para evacuar el agua de lluvia. Cuando estos cauces son obstruidos por basura, disminuye su capacidad hidráulica y aumenta considerablemente el riesgo de desbordamientos, especialmente durante tormentas intensas, alerta al profesional de la ingeniería.

La empresa Sulambiente retiró a inicios de agosto aproximadamente 10 toneladas de basura acumuladas en ese mismo vado, que es uno de los puntos más críticos afectados por la presencia de desechos en ríos y canales de San Pedro Sula.

Todo tipo de desechos se acumulan en los canales que cruzan la ciudad y siempre que llueve ocurre la misma situación.

Todo tipo de desechos se acumulan en los canales que cruzan la ciudad y siempre que llueve ocurre la misma situación.

El llamado es para que la población tome conciencia, ya que cada vez que se registran lluvias las cantidades de basura son impresionantes. “Sabemos que hay problemas con la recolección, pero también debemos de hacer nuestro trabajo como ciudadanos que queremos evitar problemas con las inundaciones”, dice la vicealcaldesa, Maritza Soto.

"Cuando somos honestos hacemos patria", vicealcaldesa de San Pedro Sula Maritza Soto

Bolsas, botellas de plástico, llantas, muebles y hasta electrodomésticos forman parte de los desperdicios que quedan en algunas cauces. En ciertos sectores, la cantidad de basura dificulta incluso el acceso de maquinaria para realizar las labores de limpieza.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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