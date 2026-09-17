Basura, plásticos y otros desechos se acumulan en el vado El Limonar de SPS

San Pedro Sula, Honduras. La historia se repitió. Bastaron unos minutos de lluvia para que el río Bermejo arrastrara toneladas de basura que terminaron acumulándose en el vado El Limonar, como ocurre con frecuencia.

La mayor parte de los desechos son plásticos que el agua arrastra hasta llegar a la parte baja. Se trata de basura que algunos sampedranos arrojan de manera irresponsable, situación que se ve agravada por los problemas en la recolección que hay en la ciudad.

Según datos de la Dirección Supervisora ​​de Servicios Especializados (Dirsse), dependencia municipal encargada de supervisar los contratos de los servicios públicos concesionados, en San Pedro Sula se generan aproximadamente 1,100 toneladas de desechos sólidos al día.

Estos residuos deben ser recolectados en calles, barrios, colonias y establecimientos comerciales para ser trasladados al relleno sanitario municipal.

Osmín Bautista, ingeniero hidráulico, explica que los ríos funcionan como vías naturales para evacuar el agua de lluvia. Cuando estos cauces son obstruidos por basura, disminuye su capacidad hidráulica y aumenta considerablemente el riesgo de desbordamientos, especialmente durante tormentas intensas, alerta al profesional de la ingeniería.

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La empresa Sulambiente retiró a inicios de agosto aproximadamente 10 toneladas de basura acumuladas en ese mismo vado, que es uno de los puntos más críticos afectados por la presencia de desechos en ríos y canales de San Pedro Sula.