"Cuando somos honestos hacemos patria", vicealcaldesa de San Pedro Sula Maritza Soto

La vicealcaldesa encabezó el desfile de los centros educativos de primaria junto a las autoridades civiles de la ciudad desde las 7:00 am, partiendo del parque central hasta llegar al estrado principal, ubicado frente a la Plaza Las Banderas.

Sin duda, la Municipalidad tuvo una representación digna, con un mensaje acorde a la realidad, que fue aplaudida por los presentes ante la ausencia del alcalde, Roberto Contreras.

San Pedro Sula, Honduras. Un mensaje de amor patrio y civismo envió la vicealcaldesa de San Pedro Sula, Maritza Soto de Lara, a los escolares, padres de familia y público que participaron en la celebración del 205 aniversario de la independencia.

Los escolares de cada uno de los centros educativos rindieron honores a la patria durante el desfile y frente al estrado principal.

Fueron 23 centros educativos públicos y privados los que, al ritmo de tambores, desfilaron con sus bandas de guerra, pomponeras, palillonas, escoltas de banderas, cuadros alusivos a la historia de Honduras, símbolos patrios y coloridos trajes típicos.

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La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara felicitó a los estudiantes, maestros y padres de familia por su destacada participación en el desfile.

"Estamos celebrando una fecha que vive en el corazón de todos los hondureños, Honduras es nuestra casa, es la tierra donde nacimos, donde nuestras familias, escuelas, amigos y nuestros sueños le pertenecen”, dijo.

Motivó a los jóvenes a respetar, cuidar y amar al país donde nacieron. “Cuidamos nuestra patria cuando respetamos a nuestros padres, maestros, cuando somos honestos también hacemos patria, cuando protegemos nuestros árboles y nuestros ríos y cuando ayudamos a quien más lo necesita”, indicó Soto de Lara durante su participación.

"Les pido que piensen más allá de nuestra historia. Hoy más que nunca Honduras los necesita. El país requiere buenos ciudadanos, personas honestas y responsables, que entiendan que el éxito es llegar lejos sin olvidar de dónde venimos", señaló la vicealcaldesa.

“Padres, niños, jóvenes y maestros, gracias por acompañarnos y participar de la manera en que lo han hecho hoy y en los desfiles de días anteriores donde los más pequeños han mostrado civismo, patriotismo y disciplina”, dijo.

La funcionaria destacó todos los eventos realizados en el marco del 205 aniversario patrio y motivó a los sampedranos a continuar los desfiles mañana con civismo y educación, valorando el esfuerzo de los estudiantes, maestros y padres de familia.

“Sintámonos orgullosos de ser hondureños y poder hacer grande nuestro país, que Dios bendiga a Honduras”. Con esa frase y muy emocionada, la vicealcaldesa Soto de Lara concluyó su mensaje.