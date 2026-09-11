Despiden a gerentes municipales en medio de inspecciones del Trabajo

Y la situación se complica porque ante el incumplimiento de asignar funciones a empleados reintegrados, la Secretaría de Trabajo comenzará a aplicar multas a la Municipalidad de San Pedro Sula.

Aseguran que no solo se trata del denominado "pasillo del sufrimiento" sino también de despidos de personal en puestos clave que, según consideran, deben ser investigados por los entes correspondientes.

San Pedro Sula, Honduras. El ambiente laboral en la Municipalidad de San Pedro Sula no es el mejor, denuncian algunos empleados municipales. La hostilidad, según ellos, está a la orden del día y, por temor a represalias, prefieren quedarse callados.

Un grupo de 26 empleados denunció ante la Secretaría de Trabajo a la municipalidad porque ganaron sus demandas y fueron reintegrados a sus puestos por orden judicial, pero han sido relegados al “pasillo del sufrimiento”, sin funciones y sin logística.

La Secretaría realizó una inspección en la que constató la situación y emitió un acta en la que emplazó a la municipalidad a subsanar varias infracciones.

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Ayer se realizó una nueva visita para verificar si se cumplió con lo solicitado por la Secretaría en la primera inspección. LA PRENSA tuvo acceso al acta de comprobación y el resultado sólo ratificó lo que denuncian los trabajadores municipales.

Según el acta de comprobación de las infracciones notificadas tras la inspección realizada el 6 de agosto de 2026, la Secretaría de Trabajo establece que continúan los actos de ofensa a la dignidad de los empleados.

Además, señala que la municipalidad sigue incumpliendo con el reporte de los salarios sujetos a cotización exigidos por la Ley del IHSS y sus reglamentos para la concesión de derechos de pensiones a futuro de los trabajadores o sus beneficiarios.

También establece que no se han mejorado las condiciones generales de los centros de trabajo en lo referente a servicios, higiene, agua potable, inodoros y comedores.

Existe también un incumplimiento a otorgar el goce de vacaciones y pagar el salario mínimo del 2026 así como el ágo de decimocuarto mes de salario correspondiente al período 2025-2026.

De las siete infracciones notificadas durante las inspecciones, se cumplió únicamente una, relacionada con los procedimientos disciplinarios que no han seguido el debido proceso. El resto continúa sin ser subsanado, según explica el acta.

De acuerdo con el acta, el inspector de la Secretaría de Trabajo celebró una reunión con Tania Zúñiga, gerente de Desarrollo Humano; Ramiro Amaya, presidente del Sindicato Municipal; y los trabajadores que realizaron la denuncia.

El gerente de Desarrollo Humano explicó que, con respecto a los actos que ofenden la dignidad de los trabajadores, la municipalidad no estaba preparada para recibir a las personas reintegradas.

“Ya que desde que vinieron en febrero del 2026 se les dijo que todos los puestos habían desaparecido y se les notificó que tenían que esperar para que puedan ser reubicados porque todos los puestos disponibles están ocupados”.

Uno a uno justifica los incumplimientos lo que muestra que no existe voluntad de las autoridades municipales para resolver la problemática.

El presidente del sindicato, Ramiro Amaya, dijo que, después del acta de comprobación, era la oportunidad para que la municipalidad mostrara interés en subsanar las infracciones, pero solo subsanó una.

Todavía la municipalidad tiene la oportunidad de presentar todas las pruebas en una audiencia de descargo ante la Secretaría de Trabajo, donde podrá demostrar que realmente cumplió y que todos los empleados están en funciones.

De lo contrario, se comenzarían a aplicar multas a la municipalidad por no cumplir con las subsanaciones que afectarán las finanzas municipales de fondos que pueden ser invertidos en proyectos de ciudad.