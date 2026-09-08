Cámara de la Construcción presiona a alcaldía por el futuro del saneamiento ambiental

San Pedro Sula, Honduras. La concesión del servicio de agua en San Pedro Sula está a punto de finalizar y, con ello, también aumenta la preocupación por el futuro del tratamiento de las aguas residuales. De acuerdo con el contrato, la concesión llega a su fin en 2030, situación que ha generado intranquilidad en algunos sectores, que piden desde ahora a la Corporación Municipal abordar el tema y asegurar a los sampedranos el tratamiento de las aguas residuales así como un servicio de agua garantizado. Uno de los sectores que ha puesto el dedo en la llaga es la regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), cuyos representantes, a través de una solicitud, pidieron a la Corporación Municipal proteger los terrenos destinados a las plantas de tratamiento, definir el futuro del alcantarillado sanitario y preparar la transición de la concesión de Aguas de San Pedro antes de 2030.

También sugiere a la Corporación Municipal traspasar inmediatamente a Aguas de San Pedro los terrenos disponibles en Cofradía y Rivera Hernández para garantizar su protección. En la misma solicitud piden reponer el predio perdido en Chotepe, que ya fue invadido; elaborar un informe sobre el estado legal y administrativo de esos inmuebles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, y gestionar financiamiento nacional e internacional para construir las futuras plantas de tratamiento.

Una respuesta que no llega

El presidente regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), César García, explicó que se envió el 22 de julio una carta a la Corporación Municipal, conteniendo una solicitud y recomendaciones para la protección de terrenos destinados a plantas de tratamiento y la planificación de la transición del servicio. La correspondencia es específicamente sobre medio ambiente, agua y saneamiento en la ciudad y la preocupación existente en los gremios por la problemática que puede derivarse sino se atiende la situación. “Nosotros valoramos que la Corporación Municipal haya dado por recibida la nota y se haya remitido a las dependencias correspondientes que es el proceso normal de una correspondencia”, dijo. García lamentó que hasta la fecha la Chico-Capnor no ha recibido una respuesta formal sobre las acciones que se van a tomar.

4 años faltan para que finalice, en 2030, la concesión del servicio de agua en San Pedro Sula, sin que la ciudad haya logrado resolver el tratamiento de sus aguas residuales.

“Nuestra preocupación sigue siendo la misma; ya se perdió el terreno de Chotepe y no podemos correr el riesgo de que ocurra lo mismo con los terrenos de Cofradía y Rivera Hernández”, detalló el presidente. García explicó que estos son bienes adquiridos para una necesidad estratégica de San Pedro Sula y tienen que ser protegidos porque se han invertido recursos de los sampedranos y no pueden descuidarse. “Lo que estamos pidiendo es algo concreto: que la Municipalidad defina jurídicamente la situación de esos terrenos, formalice lo que corresponde con Aguas de San Pedro para que sean cercados y protegidos, y nos presente una ruta con responsables y plazos”, dijo el ingeniero. A juicio del profesional de la ingeniería, San Pedro Sula sigue creciendo y “no podemos continuar construyendo ciudad sin resolver el tratamiento de las aguas residuales, este tema ya no puede seguir pasando de una administración a otra”.

Por su parte, el ingeniero Osmín Bautista explicó que el tema de los predios es de tomarle importancia, sobre todo por el crecimiento poblacional que está teniendo la ciudad. “Todos los cuerpos de agua de la ciudad de San Pedro Sula están altamente contaminados por la falta de tratamiento de las aguas residuales en la ciudad”, indicó. Bautista cuestionó que uno de los grandes objetivos de la concesión del agua potable fue justamente lograr ese sueño y que la ciudad tuviera saneamiento, pero a cuatro años de que expire la concesión no se logró.

3 predios estratégicos están vinculados a las futuras plantas de tratamiento: Cofradía, Rivera Hernández y Chotepe. Este último ya fue invadido, mientras los otros dos gremios piden que sean protegidos para evitar que corran la misma suerte.

Sanear el ambiente es un gran reto de las autoridades y el primer paso es responder esa misiva enviada por la Chico como una muestra de que hay interés en resolver la situación. Es importante que las dependencias correspondientes se presenten ante la Corporación Municipal un informe de la situación de los predios y una estrategia de cómo traspasarlos o protegerlos para evitar que sean invadidos. Por el momento, los regidores informaron que únicamente recibieron la correspondencia enviada por la Chico, pero no han recibido ningún informe de los departamentos involucrados. Esperan que sea un tema que se aborde en alguna sesión, pues se trata de la salud de los sampedranos y de una concesión que está a punto de finalizar.