Hospital Leonardo Martínez invita a participar en su Color Run

San Pedro Sula, Honduras. El hospital Leonardo Martínez Valenzuela se prepara para realizar su Color Run 2026 este próximo domingo 27 de septiembre, una carrera solidaria con la que buscan recaudar fondos para apoyar las necesidades del centro asistencial y reunir a familias, estudiantes y corredores en una jornada deportiva. La actividad contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, pensados tanto para personas que acostumbran correr como para quienes simplemente quieran caminar y sumarse a la causa. Karla Rivera, directora del centro asistencial, explicó que la iniciativa surgió como una forma de involucrar a la población en el apoyo al hospital y contribuir con los proyectos que permitan brindar un mejor servicio a los pacientes que a diario acuden en busca de atención.

“Nosotros tenemos fe en que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto”, expresó Rivera, quien hizo un llamado a empresas, universidades, familias y ciudadanos a participar en la actividad. La carrera también coincide con un mes especial para la institución, ya que en septiembre el hospital cumplirá 126 años de fundación. Rivera recordó que el centro ha formado parte de la historia de esta ciudad, ya que fue el primer hospital que tuvo San Pedro Sula, y en él han nacido incluso figuras destacadas, empresarios y alcaldes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También destacó el papel que tuvo el centro asistencial durante la pandemia de covid-19, cuando, según indicó, fueron atendidos más de 10,000 pacientes. Para Rivera, este tipo de antecedentes reflejan la importancia de respaldar a una institución a la que recurren muchas familias de diferentes partes del país.

El Color Run está planteado como una actividad familiar, por lo que pueden participar niños, jóvenes, adultos mayores e incluso personas acompañadas de sus mascotas. “Puede ir mamá, papá, hijo, abuelo, abuela, amigos y vecinos”, dijo la directora al invitar a la población a escoger el recorrido que mejor se adapte a sus condiciones. De acuerdo con la información, la inscripción tiene un costo de L600 y el pago debe realizarse en la cuenta habilitada de Banco Atlántida, luego los participantes deberán conservar su comprobante y completar el formulario de inscripción disponible a través del código QR habilitado por la institución.