“Gané el caso”: las declaraciones del abogado que sacuden el caso de Lindsay Clancy

"Saben que les robó un hombre, cualquiera que fuese su agenda. Les robó siete semanas de vida a los otros jurados, que fueron muy atentos, hermosos, maravillosos, y escucharon la evidencia. Se podía ver lo vencidos que estaban allí sentados. Tengo la sensación de que habrían seguido (deliberando) otra semana si era necesario", dijo el abogado en una rueda de prensa.