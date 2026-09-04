Así comienza la concentración de Miss Honduras Universo 2026

Este sábado marca el primer día de concentración de las 18 candidatas oficiales de Miss Honduras Universo 2026, convocadas por la organización Carimaxx en el complejo turístico Agualpa Domos & Cabañas, ubicado en el Lago de Yojoa.
Stephie Morel, Miss Cortés.
Zully Paz, Miss Atlántida.
Yennifer Castro, Miss Yoro.
Bridget Torra, Miss La Lima.
Kat Sarmiento, señorita Copán.
Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara.
Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.
Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.
Stephanie Guifarro, representa a la comunidad hondureña en Estados Unidos.
Sherley Tejada, Miss El Paraíso.
Rosa Olivares, Miss La Paz.
Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula.
Anais Vargas, Miss Valle.
Mariela Solís, representa a La Ceiba.
Yariela García, representa a Comayagua.
Seleny Pineda es Miss Omoa.