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Así comienza la concentración de Miss Honduras Universo 2026

Las 18 candidatas de Miss Honduras Universo ya están en el Lago de Yojoa.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 16:19 -
  • Cinthya Ortíz
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Este sábado marca el primer día de concentración de las 18 candidatas oficiales de Miss Honduras Universo 2026, convocadas por la organización Carimaxx en el complejo turístico Agualpa Domos & Cabañas, ubicado en el Lago de Yojoa.

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Stephie Morel, Miss Cortés.
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Zully Paz, Miss Atlántida.
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Yennifer Castro, Miss Yoro.
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Bridget Torra, Miss La Lima.
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Kat Sarmiento, señorita Copán.
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Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara.
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Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.
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Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.
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Stephanie Guifarro, representa a la comunidad hondureña en Estados Unidos.
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Sherley Tejada, Miss El Paraíso.
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Rosa Olivares, Miss La Paz.
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Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula.
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Anais Vargas, Miss Valle.
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Mariela Solís, representa a La Ceiba.
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Yariela García, representa a Comayagua.
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Seleny Pineda es Miss Omoa.
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