Miss Honduras Universo: candidatas inician concentración en Lago de Yojoa

Lago de Yojoa. Este sábado, las 18 candidatas oficiales de Miss Honduras Universo 2026 iniciaron su concentración en el complejo turístico Agualpa Domos & Cabañas, ubicado en el Lago de Yojoa. La organización Carimaxx convocó a los participantes para cumplir una agenda que combina turismo, cultura y actividades recreativas.

Según el cronograma compartido por los organizadores, los aspirantes vivirán una experiencia integral que incluye visitas a sitios emblemáticos de la zona. Entre ellos destacan las cataratas de Pulhapanzak, las Islas Las Ventanas y la represa hidroeléctrica El Cajón, atractivos naturales y de infraestructura de gran relevancia para el país.

Además de los recorridos turísticos, los jóvenes tendrán la oportunidad de practicar deportes y actividades al aire libre. El programa contempla paseos en kayak, cabalgatas y dinámicas de integración que buscan fortalecer el compañerismo entre las candidatas.

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La concentración forma parte de la preparación previa a la gala final, en la que se elegirá a la nueva reina de la belleza hondureña. El evento está programado para el próximo viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.

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Esta etapa es clave para evaluar no solo la presencia escénica de los participantes, sino también su capacidad de liderazgo, convivencia y proyección cultural.

El Lago de Yojoa, considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Honduras, se convierte así en el escenario para mostrar la riqueza natural del país y el talento de las candidatas.

La concentración también busca promover el turismo interno, al dar visibilidad a espacios que combinan naturaleza, historia y desarrollo sostenible.

Las 18 aspirantes representan distintos departamentos del país y han sido seleccionadas por su carisma, preparación y compromiso con la plataforma de Miss Honduras Universo.

Durante los próximos días, las estarán acompañadas de sesiones de actividades fotográficas y grabaciones que formarán parte del material oficial del certamen.

La gala de elección promete ser un espectáculo de gran nivel, con producción escénica y cobertura mediática nacional e internacional.

El certamen Miss Honduras Universo se consolida como una de las plataformas de representación femenina, con el objetivo de elegir a la candidata que representará al país en el concurso internacional.

Con esta concentración, los participantes inician la recta final hacia la corona, en un ambiente que combina belleza, cultura y naturaleza hondureña.