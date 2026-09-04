Muere Francisco Reséndez, voz de Scooby-Doo y figura del doblaje

El mundo del doblaje perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Francisco Reséndez, actor y director de doblaje mexicano, falleció el pasado 3 de septiembre de 2026, a los 85 años. La noticia fue confirmada por la actriz Gloria Obregón a través de redes sociales y replicada por colegas y periodistas.

Conocido cariñosamente como “Paco”, Reséndez dejó una huella en más de seis décadas de trayectoria, al prestar su voz a personajes de caricaturas, series y animes. Entre ellos destaca Scooby-Doo, papel que lo convirtió en un referente para varias generaciones.

Además de su trabajo como intérprete, Reséndez se adapta como director de doblaje en producciones de gran impacto. Fue responsable de las primeras ocho temporadas de Los Simpson en español latino, donde colaboró ​​con Humberto Vélez y otros actores que dieron vida a la familia amarilla.

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Nacido en julio de 1941, inició su carrera a los 20 años en una serie occidental llamada Comedia. Sus primeros pasos los dio en los estudios Tepeyac, donde incluso tuvo oportunidad de coincidir con Pedro Infante, experiencia que recordó en entrevistas posteriores.

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En una charla de 2015, Reséndez evocó cómo era convivir con las grandes figuras del cine mexicano: “En esa época los actores eran vacas sagradas, no te los encontrabas en la calle”. Sus palabras reflejaban la admiración por quienes marcaron la época dorada del espectáculo.

Su visión sobre el doblaje fue siempre clara: la calidad debía ser el objetivo principal. “No hay doblaje nuevo o viejo, es bueno o malo”, afirmaba, convencido de que el esfuerzo y la disciplina eran esenciales para dignificar la profesión.

Reséndez también fue testigo de la evolución de la industria. Recordaba que, en sus inicios, se pensaba que el doblaje era improvisación, pero con el tiempo se consolidó como un negocio y un arte que requería preparación y talento.

Entre sus aportaciones más reconocidas se encuentran voces en producciones como Naruto Shippuden, Attack on Titan, One Piece y Los Anillos de Poder. Su versatilidad le permitirá adaptarse a distintos géneros y estilos narrativos.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones en la comunidad artística. Compañeros de profesión y seguidores lamentaron la partida de quien consideraban un maestro y un referente del doblaje latinoamericano.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, pero su legado permanece en cada personaje que interpretó y en las generaciones de actores que formó y acompañó.

Su partida marca el fin de una era, pero su voz seguirá resonando en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando sus interpretaciones y aprendieron a valorar el arte del doblaje gracias a su ejemplo.