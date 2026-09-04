Voraz incendio consume transformadores en plantel de la Enee en La Ceiba

Un incendio se registró en un plantel abandonado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en La Ceiba, Atlántida, donde las llamas afectaron varios transformadores y equipos que se encontraban en el lugar.

El fuego comenzó a extenderse por el área, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que alcanzara otras partes del establecimiento.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba se desplazaron hasta el plantel para atender la emergencia y controlar las llamas.