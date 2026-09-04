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Voraz incendio consume transformadores en plantel de la Enee en La Ceiba

Un incendio afectó varios transformadores y equipos antiguos en un plantel abandonado de la Enee en La Ceiba. Bomberos controlaron las llamas

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:00 -
  • Carlos Molina
Voraz incendio consume transformadores en plantel de la Enee en La Ceiba

Alarma en La Ceiba por incendio en plantel abandonado de la Enee.

 Foto: cortesía

Un incendio se registró en un plantel abandonado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en La Ceiba, Atlántida, donde las llamas afectaron varios transformadores y equipos que se encontraban en el lugar.

El fuego comenzó a extenderse por el área, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que alcanzara otras partes del establecimiento.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba se desplazaron hasta el plantel para atender la emergencia y controlar las llamas.

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En el lugar también había otros equipos, aunque hasta el momento no se ha establecido la totalidad de los daños ocasionados por el siniestro.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron el incendio y establecer si existe algún factor relacionado con las condiciones de los equipos almacenados.

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Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas a causa del incendio.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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