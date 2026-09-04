Directora del PMA visitará Honduras para evaluar impacto de la sequía por El Niño

Tegucigalpa. La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, visitará Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, y evaluar la situación de las comunidades afectadas por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño en la zona más seca. La agencia de Naciones Unidas informó este jueves a EFE que Savelli llegará el domingo al país centroamericano en un "momento crítico", debido a que la escasez de lluvias golpea con dureza el centro y sur de Honduras, una zona conocida como Corredor Seco Centroamericano, que abarca toda la región.

Honduras es uno de los países centroamericanos donde el fenómeno climático comienza a sentirse "con mayor intensidad", con pérdidas de cultivos y dificultades para las familias que dependen de la agricultura de subsistencia, señaló la entidad. Durante su estancia, la alta funcionaria del WFP visitará proyectos de apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas dentro de la iniciativa 'Ración Fresca', enfocada en fortalecer la alimentación escolar en los municipios impactados por la sequía. El Gobierno hondureño mantiene en alerta roja (emergencia) a 103 de los 298 municipios del país por la crisis hídrica, que no solo compromete las cosechas y la ganadería, sino también el suministro para consumo humano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse