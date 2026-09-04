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Directora del PMA visitará Honduras para evaluar impacto de la sequía por El Niño

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos, estará de visita en el país y se reunirá con el presidente Asfura

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 11:20 -
  • Agencia EFE
Directora del PMA visitará Honduras para evaluar impacto de la sequía por El Niño

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Tegucigalpa. La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, visitará Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, y evaluar la situación de las comunidades afectadas por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño en la zona más seca.

La agencia de Naciones Unidas informó este jueves a EFE que Savelli llegará el domingo al país centroamericano en un "momento crítico", debido a que la escasez de lluvias golpea con dureza el centro y sur de Honduras, una zona conocida como Corredor Seco Centroamericano, que abarca toda la región.

Gobierno activa plan ante la sequía que amenaza la seguridad alimentaria de Honduras

Honduras es uno de los países centroamericanos donde el fenómeno climático comienza a sentirse "con mayor intensidad", con pérdidas de cultivos y dificultades para las familias que dependen de la agricultura de subsistencia, señaló la entidad.

Durante su estancia, la alta funcionaria del WFP visitará proyectos de apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas dentro de la iniciativa 'Ración Fresca', enfocada en fortalecer la alimentación escolar en los municipios impactados por la sequía.

El Gobierno hondureño mantiene en alerta roja (emergencia) a 103 de los 298 municipios del país por la crisis hídrica, que no solo compromete las cosechas y la ganadería, sino también el suministro para consumo humano.

Naciones Unidas acompaña a Honduras para hacer frente a la sequía a causa de El Niño

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), en el país persisten "condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas a un evento de El Niño fuerte", con un déficit acumulado de precipitación de entre 100 y 200 milímetros.

La falta de lluvias también agrava la situación hídrica en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde las autoridades han endurecido el racionamiento de agua ante el descenso en los niveles de los principales embalses que abastecen a la ciudad.

La Organización de Naciones Unidas ha movilizado 86 millones de dólares para atender la emergencia provocada por la sequía en Honduras, incluidos los 20 millones anunciados a mediados de agosto por su coordinador residente en el país, Alejandro Álvarez.

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