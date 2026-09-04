Neymar estalla tras sufrir otra lesión y lanza fuerte ataque: "Un trabajo de mierd*"

Neymar causó revuelo por sus declaraciones tras sufrir molestias nuevamente y señalar al culpable de lo sucedido.
El pasado miércoles, el Santos FC de Brasil se enfrentó al Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil.
El equipo del '10' brasileño tenía que remontar el 3-0 sufrido en la ida, pero sufrieron un duro golpe con la eliminación en dicha ronda. No pasaron del empate sin goles.
Sin embargo, el partido contó con una nueva lesión de Neymar, misma que no pasó por desapercibida por el brasileño, quien utilizó sus redes sociales para exponer al culpable.
“Lamentablemente sentí una molestia en el muslo. Me haré exámenes y espero que no sea nada. ¡¡¡Seguimos con la cabeza en alto y enfocados en el proceso!!!”, dijo en primera instancia.
Sin embargo, después Neymar culpó al mal estado de la cancha del estadio Vila Belmiro de la lesión que lo obligó a abandonar a los 45 minutos el partido entre Santos y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa do Brasil, en el que el club de Pelé fue eliminado del torneo.
"Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!", afirmó Neymar en un mensaje publicado en Instagram, en tono irónico.
Neymar fue sustituido en el descanso después de sentir dolores en el muslo derecho en los minutos finales del primer tiempo.
El delantero y capitán del Santos, que ya había mostrado su incomodidad con el estado de la cancha durante el calentamiento previo al partido contra Palmeiras, abandonó la cancha entre lágrimas.
Las lesiones que sufrieron Lucas Veríssimo y Barreal, que también tuvieron que abandonar el partido, también fueron atribuidas por Neymar al estado de la cancha.
"Además de jugar contra el rival, jugamos contra la cancha... y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar durante la carrera porque la cancha está irregular, no por nada 3 sintieron molestias en la primera mitad...", complementó en su posteo.
Y cerró con un duro mensaje en su comunicado: "Felicidades.... excelente trabajo de mierd*".
El camisa 10 del Santos señaló que el equipo tuvo que jugar "contra el adversario" y también "contra el campo", debido a las irregularidades del terreno, que, según explicó, obligaron a los jugadores a hacer más fuerza para arrancar y frenar durante las carreras.
Santos quedó fuera de la Copa de Brasil tras ser eliminado ante Palmeiras y con el revuelo por las declaraciones de su capitán.