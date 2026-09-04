"Yo fui delincuente": salen a la luz nuevas declaraciones de Dereck McNeil sobre Angie Peña

Un video de Dereck McNeil, grabado antes de su asesinato en Roatán, vuelve a poner bajo la lupa este viernes el caso de Angie Peña, luego de que salieran a la luz fuertes declaraciones y señalamientos sobre personas vinculadas a la investigación.
La grabación fue divulgada por Radio Progreso en sus redes sociales y muestra a McNeil expresando temor por su seguridad y advirtiendo sobre supuestos planes contra la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, entonces vinculada a las diligencias relacionadas con la desaparición de la joven hondureña.
“Hay planes incluso de matar a la doctora Villanueva, Julissa Villanueva”, manifestó McNeil en el video difundido en las últimas horas, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
El fallecido aseguró que, según la información que manejaba, dos personas que supuestamente tenían previsto colaborar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) habían sufrido destinos distintos. Uno, afirmó, murió por una presunta sobredosis de cocaína, mientras que el otro habría desaparecido en San Pedro Sula.
“Sabemos que prácticamente dos de los testigos que habían, más recientes, que iban a colaborar de manera voluntaria con ATIC, uno de ellos murió de una sobredosis de cocaína misteriosamente y el otro desapareció en San Pedro Sula”, expresó McNeil.
McNeil relacionó estos hechos con su temor por la seguridad de Villanueva y sostuvo que ella estaba realizando acciones para intentar esclarecer el paradero de Angie Peña.
“Sabemos que Angie Peña está viva, porque la última vez los testigos que mató ATIC, ellos iban a colaborar”, afirmó en la grabación. Esta declaración constituye un señalamiento realizado por McNeil y no ha sido confirmado por las autoridades.
En otro momento del video, McNeil lanzó fuertes acusaciones contra la ATIC y aseguró que la institución habría cometido distintas irregularidades durante sus investigaciones.
“Esto quiero que sepa todo mundo por cualquier cosa que la ATIC es responsable, la ATIC ha seguido pasando información, se ha filtrado que la ATIC está haciendo un montón de cosas malas”, dijo.
También afirmó haber tenido antecedentes delictivos y explicó que contaba con un criterio de oportunidad que, según su versión, le fue otorgado cuando comenzó a colaborar voluntariamente con el Gobierno de Honduras.
“Yo fui delincuente, yo acepto eso siempre, tengo un criterio de oportunidad que se me brindó cuando comencé mi colaboración voluntaria con el gobierno de Honduras”, manifestó.
Además, McNeil aseguró en el video que conocía a los integrantes de los Delta Teams y afirmó que existía un interés en que el grupo quedara en libertad y que el caso de Angie Peña fuera olvidado.
McNeil fue más allá y aseguró que agentes de la ATIC habrían participado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas: “Ellos han traficado drogas conmigo, cocaína para ser más específico”.
El video adquiere relevancia luego de que las autoridades de seguridad descartaran que el asesinato de McNeil estuviera relacionado con la información que proporcionó sobre el caso de Angie Peña.
“¿Qué motivo podrían tener estas organizaciones de quitarle la vida si ya había declarado? Y la efectividad de la declaración está grabada”, manifestó Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, al referirse a esa línea de investigación.
El ministro confirmó que ya existe una persona detenida por el homicidio, Jeremías Ávila Dilbert, y que las autoridades cuentan con órdenes de captura contra otros dos sospechosos. Uno de ellos sería el presunto autor material y otro, el supuesto autor intelectual, según la información proporcionada.
McNeil fue asesinado en Roatán cuando se desplazaba en su vehículo después de dejar a su hijo en un centro educativo. Sujetos armados habrían interceptado el automóvil y disparado contra él.
Su muerte cobró especial relevancia por su condición de testigo protegido dentro de la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, ocurrida el 1 de enero de 2022, cuando salió en una moto acuática en Roatán.
Las declaraciones contenidas en el video constituyen señalamientos realizados por McNeil antes de su muerte y no deben interpretarse como hechos judicialmente comprobados.
Mientras tanto, las autoridades sostienen que el homicidio responde a otros factores y que la investigación continúa para establecer quién ordenó y ejecutó el crimen.