Capturan a hondureño por supuesto ataque sexual contra mujer de 77 años en Florida

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado, cuando la víctima, residente en Mulberry, despertó alrededor de las 4:00 de la mañana al escuchar un ruido dentro de su vivienda. Según el relato proporcionado a los investigadores, el hombre ingresó a su habitación, la despojó de su ropa por la fuerza y la agredió sexualmente. Cuando la mujer intentó escapar, el sospechoso presuntamente la golpeó en el rostro.