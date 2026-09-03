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¡Heroína! Aleyda Romero protegió con su cuerpo a hija de productor de Camilo Séptimo

Aleyda Romero, de 21 años, fue despedida por familiares y amigos en Chalco tras morir en el multihomicidio de Atizapán, donde también falleció Jonathan Meléndez

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 18:32 -
  • Redacción La Prensa
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Entre lágrimas y profunda tristeza, familiares y amigos despidieron este jueves a Aleyda Romero Victorio, de 21 años, quien murió el 1 de septiembre en un multihomicidio ocurrido dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.
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Aleyda era una joven originaria de la colonia La Loma, en el poblado de San Martín Cuautlalpan, Chalco, Estado de México. Trabajaba con la familia de las víctimas y era recordada por sus allegados como una persona responsable y trabajadora.
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La joven fue una de las cuatro personas asesinadas durante el ataque. En el mismo hecho murieron Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; y su hija Sofía, de tres años.
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De acuerdo con familiares, Aleyda quedó atrapada en medio del ataque ocurrido en el departamento. Sus allegados aseguran que, durante los momentos de terror, la joven intentó proteger a un niño de seis años.
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Según el relato difundido por sus familiares, Aleyda escondió al pequeño para ponerlo a salvo y posteriormente salió para intentar auxiliar a Ana Paula y a la niña Sofía.
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Ese acto es recordado por sus seres queridos como una muestra de valentía en medio de una situación de extremo peligro. Para la familia, Aleyda dio su vida mientras intentaba ayudar a otros.
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La joven tenía apenas 21 años y, de acuerdo con quienes la conocieron, era una trabajadora responsable. Su muerte dejó consternados a familiares y amigos de San Martín Cuautlalpan.
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Este jueves, sus seres queridos se reunieron para darle el último adiós. Entre muestras de dolor, recordaron a Aleyda y pidieron que su historia no quede en el olvido.
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El crimen también provocó conmoción por la muerte de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada y su hija pequeña.
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Por este multihomicidio fueron detenidos dos hombres, quienes son señalados como presuntos responsables de los hechos. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
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La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagaciones para determinar el móvil del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.
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Mientras avanza la investigación, la familia de Aleyda exige justicia y que el asesinato de la joven no quede impune. Sus allegados también han resaltado el acto de valentía que, según su relato, realizó durante el ataque.
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Aleyda Romero fue despedida en San Martín Cuautlalpan, el lugar donde era conocida por familiares y amigos. Tenía 21 años y su muerte deja una historia que sus seres queridos quieren mantener presente.
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Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.
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