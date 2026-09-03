¡No jugará Champions! Mourinho deja fuera a “cábala” del Real Madrid y esta es la razón

José Mourinho ha causado revuelo en el Real Madrid luego de conocerse una de sus primeras decisiones de cara a la nueva edición de la Champions League.
El Real Madrid tenía 27 futbolistas considerados para la Lista A, mientras que la normativa de la UEFA establece un máximo de 25 jugadores. Por ese motivo, el club tuvo que dejar fuera a algunos integrantes de la plantilla.
José Mourinho está de regreso en Real Madrid y ya ha causado diversos comentarios la decisión de no inscribir a uno de los jugadores para la Liga de Campeones de Europa.
La noticia ha generado debate entre los aficionados madridistas, especialmente porque se trata de un jugador experimentado que ha sido parte importante de la plantilla durante varias temporadas.
Trece años después de haber dejado el banquillo madridista, el técnico portugués inició una segunda etapa al frente del conjunto blanco con la misión de devolver al equipo a la pelea por los grandes títulos.
La vuelta de Mourinho representa un cambio importante en la dirección deportiva del Real Madrid. El portugués llega nuevamente al Santiago Bernabéu con una experiencia mucho mayor que la que tenía durante su primera etapa y después de haber pasado por algunos de los principales clubes de Europa.
El técnico portugués José Mourinho y Real Madrid decidieron no inscribir a Ferland Mendy en la competición europea, por lo que el lateral francés se perderá, al menos inicialmente, el torneo continental.
La decisión llamó especialmente la atención porque Mendy continúa siendo jugador del Real Madrid, pero quedó fuera de la lista presentada ante la UEFA.
El defensa francés, lesionado a finales de la pasada temporada, no aparece en la relación oficial enviada por el club blanco a la UEFA. Si están, sin embargo, otros lesionados de larga duración como Eder Militao o Rodrygo.
El Real Madrid no ha entregado una explicación oficial sobre la ausencia de Ferland Mendy. Sin embargo, desde el entorno del club todo apunta a que se trata de una decisión exclusivamente deportiva tomada por José Mourinho.
El técnico portugués ya tendría completamente definida la posición de lateral izquierdo y considera que Marc Cucurella y Álvaro Carreras son sus dos opciones para afrontar la temporada. Esa planificación dejó sin espacio al internacional francés, que ni siquiera fue inscrito para disputar la fase de liga de la Champions.
Otro motivo de su no inscripción está relacionado con el límite de futbolistas que pueden ser registrados en la Lista A de la Champions League y con la necesidad del conjunto madridista de hacer espacio para una de sus nuevas incorporaciones.
Ante este escenario, el Real Madrid tuvo que liberar uno de los espacios disponibles en la Lista A
Mendy llegó al Real Madrid en 2019 y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una pieza habitual de la plantilla que conquistó importantes títulos. Entre ellos aparecen las Champions League de 2022 y 2024, dos de las últimas conquistas europeas del club antes de su inesperada ausencia de la competición para esta temporada.
Por esa razón, algunos aficionados comenzaron a considerar al francés como una especie de “cábala” del Real Madrid en la máxima competición europea.
Actualmente, Ferland Mendy continúa lesionado, una situación que ha condicionado su inicio de temporada y también redujo sus posibilidades de abandonar el club durante el último mercado de fichajes. No obstante, más allá del aspecto físico, la sensación es que Mourinho ya no cuenta con él dentro de su proyecto deportivo