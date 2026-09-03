Fútbol de Honduras sigue de luto: muere Joel Sandoval y se conoce la causa

El fútbol de la Liga Nacional de Honduras nuevamente se encuentra de luto y esta vez por la muerte de un recordado árbitro.
José Antonio Sandoval Fuentes, conocido cariñosamente como “Chepe”, murió la noche del miércoles 2 de septiembre, dejando una profunda tristeza entre familiares, amigos y miembros del gremio deportivo.
Su partida representa una sensible pérdida para el arbitraje hondureño y para todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir con él durante su trayectoria dentro y fuera de las canchas.
El exsilbante, perteneciente a la filial de Puerto Cortés, desarrolló una importante carrera en el arbitraje nacional y dirigió numerosos encuentros de la máxima categoría durante la década de los noventa y los primeros años del nuevo milenio.
Durante su etapa como árbitro se caracterizó por su seriedad, afabilidad y firmeza a la hora de impartir justicia deportiva. Quienes lo conocieron destacan su responsabilidad, profesionalismo y respeto hacia jugadores, entrenadores, dirigentes y compañeros de profesión.
“Chepe” también tuvo participación en importantes finales de la Liga Nacional como cuarto árbitro, formando parte de una generación de silbantes que dejó una huella significativa en el fútbol hondureño.
Entre los árbitros de su época estuvieron nombres como Óscar Bardales, Gerardo Mejía, Benigno Pineda, Marcio Carranza, Arturo Tábora, Amílcar Burgos, Argelio Sabillón y Vivian Rodríguez, entre otros destacados integrantes del arbitraje nacional.
A pesar de las dificultades provocadas por su enfermedad, José Antonio Sandoval nunca se alejó completamente del fútbol. Durante sus últimos años mantuvo intacta su pasión por el arbitraje y acudía con frecuencia a los partidos del Platense en Puerto Cortés, donde respaldaba y acompañaba a colegas que actualmente ejercen esta profesión.
Su presencia en los estadios se convirtió en una muestra de que su vínculo con el fútbol iba mucho más allá de los años en los que estuvo activo como árbitro. Incluso en medio de las dificultades de salud, continuó mostrando cariño y respeto por una profesión a la que dedicó una etapa importante de su vida.
Sandoval falleció luego de varios años de luchar contra el cáncer, enfermedad que terminó deteriorando considerablemente su estado de salud
Pero el deporte no terminó con el arbitraje de fútbol. Sandoval también incursionó en el baloncesto, disciplina en la que durante sus últimos años ejerció como árbitro y participó activamente en la liga de Puerto Cortés.
Su capacidad para desempeñarse en diferentes disciplinas deportivas reflejó el profundo vínculo que mantuvo durante toda su vida con el deporte y con la actividad arbitral.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exárbitro mediante un comunicado oficial.
“La Federación de Fútbol de Honduras expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de José Antonio Sandoval Fuentes (1967–2026)”, señaló el organismo.
La FFH también destacó el legado que dejó durante sus años de servicio al arbitraje nacional.
“Reconocemos con respeto su valiosa trayectoria y aporte al arbitraje nacional, así como la huella que deja en el fútbol hondureño”, agregó la Federación.
Con su partida, el fútbol hondureño despide a un hombre que dedicó buena parte de su vida al deporte y al arbitraje. José Antonio “Chepe” Sandoval deja atrás una trayectoria marcada por el compromiso, la disciplina y el amor por las canchas, además del recuerdo de quienes compartieron con él una de las etapas más importantes del arbitraje nacional.