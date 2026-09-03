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Edwin Rodríguez y su esposa sorprenden con inesperado anuncio: estremecen las redes

La información brindada por el jugador del Olimpia y su pareja ha provocado diversos comentarios.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:28 -
  • Redacción La Prensa
Edwin Rodríguez y su esposa sorprenden con inesperado anuncio: estremecen las redes
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El futbolista hondureño Edwin Rodríguez y su esposa, Vanessa Hernández, sorprendieron a sus seguidores al revelar una de las noticias más especiales de sus vidas.
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El mediocampista Edwin Rodríguez está viviendo uno de sus mejores momentos con el Olimpia en este inicio del torneo Apertura 2026.
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Además de manejar los tiempos y aportar claridad en la circulación del balón, Edwin también está apareciendo en el marcador y demostrando su importancia en el ataque del conjunto blanco.
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El volante ofensivo se ha convertido en uno de los pilares del equipo dirigido por Eduardo Espinel y en una pieza clave para el Olimpia, tanto en la Liga Nacional y Copa Centroamericana.
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El futbolista hondureño Edwin Rodríguez y su esposa, Vanessa Hernández, viven uno de los momentos más especiales de sus vidas tras anunciar públicamente que están esperando a su primer hijo.
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La pareja compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde dejaron ver la emoción y la ilusión que sienten ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.
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El anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarles mensajes de felicitación por esta nueva etapa que comienzan juntos.
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Rodríguez y Vanessa han decidido compartir con sus seguidores parte de esta nueva aventura, mostrando la alegría que representa para ambos recibir a su primer hijo
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Aunque la pareja ha mantenido buena parte de su vida privada lejos de los reflectores, en esta ocasión quisieron hacer público un momento tan significativo.
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La llegada del bebé marcará un antes y un después en la vida del jugador hondureño, quien tendrá ahora una nueva motivación más allá del fútbol
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La paternidad representa una experiencia completamente diferente para el volante, que podrá vivir junto a Vanessa el proceso de esperar a su primer hijo y prepararse para asumir este nuevo rol.
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La noticia también representa una enorme alegría para las familias de Edwin y Vanessa, que esperan con ilusión la llegada del nuevo integrante. El anuncio ha convertido este momento en una celebración familiar y ha provocado numerosas muestras de cariño hacia la pareja.
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Mientras el futbolista continúa concentrado en sus compromisos con Olimpia y en sus objetivos dentro de la Liga Nacional, fuera del campo comienza una etapa completamente distinta, llena de expectativas, preparativos y emociones.
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Edwin Rodríguez ha encontrado en el fútbol una de sus grandes pasiones y ahora tendrá la oportunidad de compartir una nueva faceta de su vida junto a su esposa
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La llegada de su primer hijo se convierte así en una noticia que trasciende lo deportivo y que marca uno de los capítulos más importantes de su vida personal.
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La pareja todavía tiene por delante varios meses de preparación antes de recibir a su bebé, pero desde ya han comenzado a disfrutar de esta etapa tan especial.
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De esta manera, Edwin Rodríguez suma una noticia especial a un momento importante de su carrera y se prepara para asumir uno de los papeles más importantes de su vida: ser padre por primera vez.
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